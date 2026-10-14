Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ viếng, truy điệu hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ viếng, truy điệu hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh; đại diện các cơ quan ngoại giao, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và đông đảo người dân.

Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, sau hơn 3 tháng triển khai, các lực lượng thuộc Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, gồm 698 bộ hài cốt riêng lẻ và một hài cốt tập thể.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Đọc lời điếu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - những người lính "mãi mãi tuổi 20", đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn đại biểu của TP. Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Từ ngày 23/6 đến 5/10, Đội K74 cùng các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Tuy nhiên, do chiến tranh ác liệt và thời gian kéo dài, phần lớn hài cốt vẫn chưa xác định được danh tính, quê quán.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đọc lời điếu tại buổi lễ

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ bằng các phương pháp khoa học, trong đó có phân tích ADN, với mong muốn đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.

"Mặc dù có rất nhiều khó khăn phía trước nhưng chúng ta không bỏ qua bất kỳ cơ hội hay phương pháp nào để tiếp tục hành trình tìm kiếm đồng đội đã hy sinh", Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh. Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh xúc động bày tỏ: Kính xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem TP. Hồ Chí Minh là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dành phút mặc niệm các anh hùng liệt sĩ

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dành phút mặc niệm các anh hùng liệt sĩ

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh khẳng định, Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ, đồng thời nguyện tiếp nối sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng giàu đẹp.

Sau lễ truy điệu tại công viên Lê Thị Riêng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Phan Quốc Việt trực tiếp điều hành nghi thức di chuyển hài cốt liệt sĩ đến Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh an táng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thực hiện di quan các hài cốt liệt sĩ

Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thực hiện di quan các hài cốt liệt sĩ

Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thực hiện di quan các hài cốt liệt sĩ

Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thực hiện di quan các hài cốt liệt sĩ

Đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ di chuyển đến Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh

Hàng dài người dân, cựu chiến binh, sinh viên, học sinh cùng người dân tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ

Trước chương trình lễ viếng, truy điệu hài cốt liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại công viên Lê Thị Riêng. Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước kính cẩn dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân những người đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại công viên Lê Thị Riêng

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại công viên Lê Thị Riêng

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dâng hương tại công viên Lê Thị Riêng

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dâng hương tại công viên Lê Thị Riêng

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại công viên Lê Thị Riêng