Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 14/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, do Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành một phút tưởng niệm tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú; Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Quận 10; nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu.

Sau lễ truy điệu, 731 hài cốt liệt sĩ được di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh để an táng. Đợt xe đầu tiên dự kiến xuất phát lúc 8h45; các đợt tiếp theo hoàn thành trong ngày 14/10.

Đoàn xe di chuyển theo lộ trình: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng – đường Trường Sơn – đường Cách Mạng Tháng Tám – vòng xoay Dân Chủ – đường Cách Mạng Tháng Tám – đường Điện Biên Phủ – cầu Sài Gòn – đường Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội – Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh.

Đông đảo người dân TP. Hồ Chí Minh tập trung từ sớm trước Công viên Lê Thị Riêng để đưa tiễn các Anh hùng liệt sĩ.

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ được truyền hình trực tiếp trên HTV9, phát thanh trực tiếp trên VOH FM 99,9 MHz và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, nền tảng số quốc gia VTVGo của Đài Truyền hình Việt Nam.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng được triển khai trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Việc tìm kiếm được triển khai trên cơ sở thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại hội thảo về xác minh thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ thuộc các đơn vị hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, được chôn cất tại khu vực Nghĩa trang Đô Thành trước đây, nay là Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh.

Sáng sớm ngày 14/10, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu, tăng ni, Phật tử đã thành kính dâng hương, tụng kinh cầu siêu, tưởng niệm 731 liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trước đó, sáng sớm ngày 14/10, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu, tăng ni, Phật tử đã thành kính dâng hương, tụng kinh cầu siêu, tưởng niệm 731 liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, trước Lễ viếng, truy điệu và an táng.