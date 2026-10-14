Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ viếng, truy điệu 731 liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo tin từ TTXVN, sáng 14-10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: TTXVN

Sự kiện do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trang trọng tổ chức, thể hiện lòng tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Dự buổi lễ có các nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương và người dân.

Đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước, các tôn giáo, dân tộc và đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ, Australia tại Việt Nam cùng tham dự.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: TTXVN

Trước buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương vì độc lập, tự do cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho nền hòa bình, độc lập, thống nhất của Tổ quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu viếng các Anh hùng liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Ảnh: TTXVN

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ: “Với lòng thành kính và niềm tiếc thương vô hạn, chúng tôi có mặt tại đây, kính cẩn nghiêng mình dâng lên các Anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh, các chị - những người anh hùng mãi mãi tuổi 20, đem máu xương của mình đổi lấy thanh xuân cho đất nước”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sự hy sinh của các anh chị là vô giá, công lao của các anh chị là to lớn. Chiến thắng lớn từ hy sinh to lớn; Tổ quốc ghi công; đồng bào, đồng chí ghi nhớ.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 cùng Ban Chỉ đạo thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực, chủ động kết nối các nguồn tư liệu, tìm kiếm nhân chứng, tổ chức khảo sát, xác minh, đưa trang thiết bị hiện đại vào thăm dò, đào tìm và quy tập hài cốt liệt sĩ đã hy sinh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Ảnh: TTXVN

Trong thời gian từ ngày 23-6 đến 5-10-2026, Đội K74 và các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Những mẫu sinh phẩm còn lại, cùng với công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được thực hiện trên toàn quốc để phân tích mẫu, lưu trữ tại ngân hàng gen quốc gia.

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn sẽ tiếp tục không ngừng nghỉ theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Mở rộng rà soát toàn bộ các địa điểm có thể có hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, không chỉ ở Công viên Lê Thị Riêng mà cả những khu vực từng diễn ra các trận đánh ác liệt trong thời kỳ kháng chiến”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu đưa hài cốt các Anh hùng liệt sĩ rời Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: TTXVN

Sau lễ truy điệu, hàng trăm quân nhân, chiến sĩ các lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh đã di chuyển các quách hài cốt liệt sĩ từ khu vực hành lễ lên xe chuyên dụng và đưa về an táng tại Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh.

Trên quãng đường khoảng 26km di chuyển qua nhiều tuyến phố thuộc 11 phường ở thành phố Hồ Chí Minh, hàng chục nghìn người dân đứng dọc tuyến đường, cầm nhành hoa trắng, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân và thành kính tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Từ nay các anh, các chị sẽ được yên nghỉ bên cạnh đồng chí, đồng đội và trong tình thương yêu vô hạn của những người ở lại.

Đông đảo nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với nhành hoa trắng trên tay đưa tiễn hài cốt các Anh hùng liệt sĩ về Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Theo Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 23-6 đến hết ngày 5-10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trong đó có 307 bộ kèm di vật. Trong tổng số này, 698 bộ được tìm thấy riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được thành phố triển khai trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Các lực lượng chức năng tập trung rà soát những địa điểm có thông tin về nơi an táng liệt sĩ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và vận động nhân dân cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm.

Song song với hoạt động tìm kiếm, quy tập, công tác thu thập mẫu hài cốt để giám định ADN được chú trọng nhằm phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ tên tuổi. Các cơ quan chức năng cũng tăng cường thu thập, đối chiếu hồ sơ, tư liệu lịch sử và thông tin từ thân nhân, nhân chứng...