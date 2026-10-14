Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Tp.HCM

Sáng 14/10, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, Tp.HCM), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ.

Buổi lễ do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.HCM tổ chức trang trọng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng có mặt tại Công viên Lê Thị Riêng dự lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo, Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước có mặt tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Quân khu 7.

Lãnh đạo, Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước có mặt tại buổi lễ.

Về phía Tp.HCM có Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Văn Được; Chủ tịch HĐND Tp.HCM Võ Văn Minh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.HCM Nguyễn Phước Lộc, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu lần lượt dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú, Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ quận 10, nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu.

Bên trong khu vực diễn ra buổi lễ được bố trí an ninh nghiêm ngặt.

Đoàn lãnh đạo do Thủ tướng đi đầu vào viếng các anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh tuổi thanh xuân, chiến đấu vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Hoạt động tưởng niệm diễn ra trong dịp Tp.HCM tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trong đó có những người đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM, đọc điếu văn tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ông nhấn mạnh sự hy sinh của các liệt sĩ là vô giá, đồng thời khẳng định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục được thành phố quan tâm, triển khai bền bỉ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM, đọc điếu văn tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Từ ngày 23/6 đến ngày 5/10/2026, Đội K74 cùng các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Đây là những cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Sau gần 60 năm nằm lại giữa lòng đô thị, các liệt sĩ được tổ chức truy điệu và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tp.HCM.

Điều khiến nhiều người không khỏi xúc động là phần lớn hài cốt được tìm thấy chưa xác định được tên tuổi, quê quán do điều kiện chiến tranh khốc liệt và thời gian kéo dài. Hành trình đưa các liệt sĩ trở về vì thế không chỉ là việc tìm kiếm, quy tập hài cốt mà còn là nỗ lực tìm lại danh tính, quê hương và thân nhân của những người đã nằm xuống vì đất nước.

Trong quá trình tìm kiếm, các lực lượng phát hiện nhiều di vật gắn với đời sống của những người lính năm xưa như ảnh cũ, lọ dầu gió, chiếc lược, kẹp tóc, dây chuyền, nhẫn, thắt lưng, bình tông, dép cao su, võng, tăng và vũ khí.

Những vật dụng giản dị ấy là dấu tích còn lại của một thời chiến tranh, gợi nhắc về những người lính từng có gia đình, quê hương và những năm tháng tuổi trẻ. Họ đến từ nhiều vùng miền, có hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng chung khát vọng độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Công tác xác định danh tính các liệt sĩ đang được tiếp tục thực hiện. Các mẫu sinh phẩm còn lại được phục vụ việc phân tích, đối chiếu ADN; việc thu nhận mẫu ADN thân nhân của các liệt sĩ chưa xác định danh tính cũng được triển khai trên phạm vi cả nước, hướng đến cơ hội tìm lại gia đình cho những người đã hy sinh.

Lãnh đạo Tp.HCM khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời chăm sóc, tôn tạo các nghĩa trang và công trình ghi công. Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tiếp tục được triển khai, mở rộng rà soát những địa điểm có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thực hiện nghi thức di chuyển tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Tp.HCM.

Lễ truy điệu và an táng 731 bộ hài cốt liệt sĩ không chỉ là dịp tưởng nhớ những người đã hy sinh mà còn thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong hành trình tìm kiếm đồng đội, đưa các anh trở về với đất mẹ và từng bước xác định danh tính cho những người chưa tìm được thân nhân.

Từ nay, các liệt sĩ được an nghỉ bên đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tp.HCM, trong sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Lãnh đạo, đại biểu di chuyển các hài cốt lên xe để đi về Nghĩa trang Tp.HCM.

Mỹ Hậu