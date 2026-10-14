Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ tại TPHCM

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: BTC)

Sáng 14/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Buổi lễ do Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM tổ chức.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tham dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Về phía TPHCM, sự kiện có sự hiện diện của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Các đoàn đại biểu từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã đến dâng hoa tưởng niệm.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa hài cốt các Anh hùng liệt sĩ rời công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: BTC)

Sau hơn 4 tháng nỗ lực khảo sát, tìm kiếm tại các rãnh mộ tập thể ẩn sâu dưới lòng đất, lực lượng chức năng quy tập được 731 bộ hài cốt.

Lễ truy điệu diễn ra trang nghiêm trước bàn thờ linh thiêng, đặt phía trước 731 linh cữu liệt sĩ được phủ cờ Tổ quốc.

Qua đó, các anh hùng liệt sĩ được đón trở về trong vòng tay yêu thương, tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố.

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Hài cốt Anh hùng liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.

7h30, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo TPHCM đã thành kính dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và Nhà bia liệt sĩ bên trong công viên, tưởng nhớ công lao của những người đi trước.

Ngay sau khi nghi thức truy điệu khép lại, đoàn xe nghi lễ rước hài cốt liệt sĩ rời Công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM ở phường Long Bình.

Lộ trình đoàn xe kéo dài khoảng 26km, đi qua các tuyến phố lớn như: Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội để về Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.

Dọc hai bên đường, người dân thành phố cùng lực lượng vũ trang đứng nghiêm trang, mặc niệm tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hành trình này không chỉ vẹn tròn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ mai sau.

Sự kiện hôm nay có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm lớn lao của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Những chiến công và sự hy sinh của các anh sẽ mãi mãi là ngọn lửa thiêng soi sáng con đường xây dựng đất nước, nhắc nhở thế hệ hôm nay luôn trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và tự do.