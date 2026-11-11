Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2026, sáng 11/11, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh do Đại tá Nguyễn Văn Quyền, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026 đối với Trung đoàn 123. Dự và chỉ đạo buổi kiểm tra có đại tá Mai Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.