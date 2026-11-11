Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân (1956-2026). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân (1956-2026). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan thư viện Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng với sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng với sinh viên trong nước và quốc tế đang theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng với sinh viên trong nước và quốc tế đang theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng viết lưu bút khi đến dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân (1956 - 2026). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân (1956 - 2026). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân (1956-2026). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân (1956 - 2026). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

PGS.TS Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân trình bày diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân (1956 - 2026). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân (1956 - 2026). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế quốc dân (1956 - 2026). Ảnh: Dương Giang/TTXVN