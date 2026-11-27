Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng đồng hành cùng ngành Chứng khoán Việt Nam Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan trung bày các gian hàng đồng hành cùng ngành Chứng khoán Việt Nam Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng đồng hành cùng ngành Chứng khoán Việt Nam Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng đồng hành cùng ngành Chứng khoán Việt Nam Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên Cờ truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng ngành Chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện nghi thức đánh cồng Kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc