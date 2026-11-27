Dự kiến đầu tháng 12/2026, Bộ Nội vụ phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức khảo sát xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS) năm 2026 trên phạm vi cả nước. Mỗi ý kiến trả lời trung thực của người dân là căn cứ quan trọng để cơ quan nhà nước nhìn nhận đúng chất lượng phục vụ và tiếp tục cải cách hành chính.