Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng đồng hành cùng ngành Chứng khoán Việt Nam Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng đồng hành cùng ngành Chứng khoán Việt Nam Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng đồng hành cùng ngành Chứng khoán Việt Nam Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng đồng hành cùng ngành Chứng khoán Việt Nam Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Thực hiện: Dương Giang/ TTXVN
Báo: Thể thao và Văn hoá