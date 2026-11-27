Từ chiều 27/11, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc, khiến nhiệt độ giảm sâu, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Trong khi đó, miền Trung bước vào đợt mưa lớn diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.