Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng đồng hành cùng ngành chứng khoán Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng đồng hành cùng ngành chứng khoán Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng đồng hành cùng ngành chứng khoán Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng đồng hành cùng ngành chứng khoán Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện nghi thức đánh cồng kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện nghi thức đánh cồng kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên Cờ truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên Cờ truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ông Jean-Paul Servais, Chủ tịch Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) phát biểu. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính ra mắt hệ thống công nghệ thông tin trọng điểm: Kho dữ liệu và giám sát tổng thế thị trường chứng khoán. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)