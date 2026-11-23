Hải Phòng

Cùng dự có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, thành phố Hải Phòng và các địa phương lân cận; Đại sứ các nước Singapore và Nhật Bản tại Việt Nam; cùng đại diện chủ đầu tư và các đối tác thực hiện dự án.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, thành phố Hải Phòng và đại diện các doanh nghiệp đã thực hiện nghi thức chính thức khởi công hai dự án.

Dự án gồm 4 bến cảng container, tổng chiều dài cầu cảng chính 1.800m, có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải từ 12.000-18.000 TEU. Cùng với đó là 400m bến tiếp nhận sà lan, hệ thống bãi chứa container, xưởng sửa chữa, đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung năng lực tiếp nhận, khai thác hàng hóa cho hệ thống cảng biển Hải Phòng, đồng thời hỗ trợ kết nối vận tải đa phương thức và phát triển dịch vụ logistics. Đây cũng là cơ sở để thành phố tiếp tục phát huy vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của miền Bắc.

Trong khi đó, Dự án Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch do Công ty Cổ phần khu Công nghiệp Khánh An làm chủ đầu tư, triển khai tại lô CN1, Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu, với diện tích khoảng 28.000m2.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân phát biểu tại lễ khởi công.

Dự án hướng tới sản xuất vật liệu tinh khiết phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao, như chế tạo nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao, điện tử, linh kiện, năng lượng, quang học và xúc tác; có ý nghĩa trong đa dạng hóa cơ cấu công nghiệp, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng vật liệu, công nghệ cao.

Phát biểu tại lễ khánh thành, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết, phát triển hệ thống cảng biển hiện đại gắn với dịch vụ logistics và công nghiệp công nghệ cao là định hướng chiến lược của thành phố Hải Phòng.

Đến nay, 6 bến cảng nước sâu tại Lạch Huyện đã được đưa vào khai thác đồng bộ với hơn 2,4km cầu bến, hơn 170 ha bãi chứa hàng, hình thành các tuyến vận tải biển trực tiếp tới châu Âu, châu Mỹ, tiếp nhận tàu container trọng tải gần 214.000 tấn, góp phần giảm chi phí logistics và khẳng định vị thế cảng biển Hải Phòng trên bản đồ hàng hải quốc tế, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy thu hút các dự án công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Tiếp nối những thành tựu đó, việc khởi công hai dự án ngày hôm nay với tổng vốn đầu tư 26.400 tỷ đồng có ý nghĩa quan trọng, thể hiện định hướng phát triển chiến lược của thành phố, năng lực và quyết tâm của các nhà đầu tư. Cụ thể, dự án bến cảng 9, 10, 11 và 12 với tổng mức đầu tư 24.845 tỷ đồng là dự án có quy mô lớn được định hướng phát triển thành cảng container quốc tế xanh, góp phần hoàn thiện hạ tầng cảng biển, nâng cao năng lực thông qua hàng hóa, củng cố vị thế Hải Phòng là trung tâm cảng biển, logistics quốc tế.

Dự án nhà máy chế tạo vật liệu tiên tiến từ nguyên liệu tận đất hiếm sạch với tổng mức đầu tư 1.580 tỷ đồng, diện tích khoảng 14ha là bước đi quan trọng trong phát triển công nghiệp công nghệ cao, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và từng bước hình thành sinh thái công nghiệp chiến lược của thành phố.

Thành phố ghi nhận, đánh giá cao năng lực của Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Lạch Huyện, Công ty Cổ phần Khu nghiệp Khánh An cùng các nhà đầu tư, đối tác đã tin tưởng lựa chọn Hải Phòng để đầu tư các dự án có quy mô lớn, ý nghĩa chiến lược, tạo chuỗi liên kết cung ứng trong nước và toàn cầu.

Theo ông Say Eng – Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Lạch Huyện: Lễ khởi công hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Lạch Huyện. Đây cũng là bước tiến mới trong quá trình phát triển Lạch Huyện trở thành cửa ngõ hàng hải trọng điểm của khu vực miền Bắc Việt Nam.

Miền Bắc Việt Nam đã phát triển trở thành một trung tâm sản xuất và thương mại quan trọng, với sự kết nối ngày càng mạnh mẽ tới các thị trường trên toàn thế giới. Trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng và hoạt động thương mại không ngừng thay đổi, khu vực này cần có năng lực cảng biển lớn hơn, khả năng kết nối mạnh mẽ hơn và hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu trong tương lai.

Dự án các bến cảng container số 9–12 tại Lạch Huyện, còn được biết đến với tên gọi HXPICT, có tổng chiều dài cầu cảng 1.800 m, được phát triển theo tiêu chuẩn cảng container đẳng cấp quốc tế, có khả năng tiếp nhận các tàu container cỡ lớn với sức chở từ 12.000 đến 18.000 TEU, công suất thiết kế 4,5 triệu TEU/năm.

Dự án sẽ đáp ứng nhu cầu phục vụ các tuyến thương mại hàng hải lớn, đồng thời tăng cường khả năng kết nối của miền Bắc Việt Nam với thị trường toàn cầu.

HXPICT sẽ cung cấp hệ thống hạ tầng cảng biển quan trọng, hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất tại miền Bắc Việt Nam và nâng cao vai trò của khu vực trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời, dự án sẽ tiếp tục củng cố vị thế của Hải Phòng là một trong những cửa ngõ hàng hải và logistics hàng đầu trên bản đồ thế giới.

"Tham vọng của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Thông qua sự hợp tác giữa Xuân Cầu và PSA, chúng tôi mong muốn phát triển một cảng biển hoạt động hiệu quả, an toàn, có khả năng thích ứng cao và sẵn sàng cho tương lai", ông Say Eng chia sẻ.