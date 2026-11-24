Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công hai dự án lớn tại Hải Phòng
Chiều 23/11, tại Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công đồng thời dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 - Khu bến Lạch Huyện và dự án nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch tại Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu.
Nguồn: Báo Chính phủ
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/thu-tuong-le-minh-hung-du-le-khoi-cong-hai-du-an-lon-tai-hai-phong-482439.media