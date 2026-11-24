Thực tiễn từ Saudi Arabia, Ba Lan hay Vương quốc Anh cho thấy triển lãm quốc phòng hiện đại đã vượt ra khỏi khuôn khổ trưng bày, mua bán trang bị để trở thành công cụ thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hình thành chuỗi cung ứng nội địa. Cách tiếp cận này mang lại nhiều gợi mở thiết thực cho Việt Nam trước thềm Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2026 diễn ra vào tháng 12 tới.