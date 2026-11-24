Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Lễ khởi công đồng thời hai dự án trọng điểm gồm dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 thuộc khu bến Lạch Huyện cùng dự án Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch

Sự kiện do Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hải Phòng phối hợp cùng Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Lạch Huyện và Công ty cổ phần Công nghiệp Khánh An tổ chức. Cùng tham dự buổi lễ có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, thành phố Hải Phòng và các địa phương lân cận, Đại sứ các nước Singapore và Nhật Bản tại Việt Nam, cùng đại diện chủ đầu tư và các đối tác thực hiện dự án.

Hạt nhân hình thành tổ hợp cảng biển, logistics hiện đại tầm cỡ quốc tế

Dự án thứ nhất được khởi công là dự án đầu tư xây dựng bến cảng container nước sâu số 9, 10, 11 và 12 thuộc khu bến Lạch Huyện, tên thương mại là Cảng container Quốc tế Hải Phòng Xuân Cầu PSA (HXPICT - Hai Phong Xuan Cau PSA International Container Terminal). Công trình có tổng mức đầu tư 24.845 tỷ đồng trên quy mô sử dụng đất và mặt nước khoảng 146,2 ha. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Lạch Huyện (LHPI), liên doanh giữa PSA Việt Nam (thành viên của PSA International) và Công ty cổ phần Khu công nghiệp và Logistics cảng nước sâu quốc tế Lạch Huyện (LHF). Về quy mô kỹ thuật, cảng được thiết kế với công suất thông qua đạt 4,7 triệu TEU/năm. Hệ thống gồm 4 bến cảng container với tổng chiều dài cầu cảng chính 1.800 m (450 m/bến), đủ khả năng tiếp nhận tàu container cỡ lớn trọng tải từ 12.000 đến 18.000 TEU và lên tới 24.000 TEU (tương đương 230.000 - 245.000 DWT), kết hợp cùng 400 m bến tiếp nhận sà lan phục vụ gom, rút hàng bằng đường thủy nội địa. Đồng thời, chủ đầu tư sẽ xây dựng đồng bộ hệ thống bãi chứa container, xưởng sửa chữa, đường giao thông, các công trình phụ trợ và trang bị dây chuyền thiết bị khai thác, bốc xếp hiện đại, chuyên dụng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 thuộc khu bến Lạch Huyện

Theo Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08/07/2025 của Thủ tướng Chính phủ, lộ trình triển khai dự án được phân kỳ thành hai giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tập trung xây dựng bến cảng số 9 và số 10, trước khi tiếp tục triển khai bến cảng số 11 và số 12 trong giai đoạn 2031 - 2035.

Khi hoàn thành, bến cảng số 9, 10, 11 và 12 được định hướng phát triển thành cảng container xanh đẳng cấp quốc tế, đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy mạng lưới dịch vụ hậu cần hiện đại gồm kho bãi, vận tải đa phương thức, thương mại và tài chính. Công trình sẽ tạo thêm nguồn hàng, mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nhân lực trong lĩnh vực khai thác cảng và dịch vụ hậu cần cảng, đồng thời gia tăng sức hút đầu tư vào Khu thương mại tự do cùng các khu công nghiệp của thành phố.

Đặc biệt, dự án sẽ cộng hưởng chặt chẽ với cơ sở hạ tầng hiện hữu của PSA tại miền Bắc như cảng cạn (ICD) ở Bắc Ninh, đồng thời gắn kết trực tiếp với Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu rộng 752 ha do LHF phát triển. Sự kết nối này hình thành nên Tổ hợp thương mại tự do - cảng biển và khu công nghiệp Lạch Huyện quy mô gần 1.600 ha. Qua đó, một hệ sinh thái logistics đa phương thức khép kín từ cảng nước sâu đến các trung tâm hàng hóa nội địa sẽ được thiết lập, mang lại giải pháp chuỗi cung ứng trọn gói và tối ưu chi phí cho chủ hàng, đơn vị logistics cũng như các hãng tàu.

Ông Tan Say Eng, Phó Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Lạch Huyện đánh giá, khi các bến cảng này đi vào hoạt động sẽ cung cấp hệ thống hạ tầng cảng biển quan trọng, qua đó củng cố vị thế Hải Phòng là một trong những cửa ngõ hàng hải và logistics hàng đầu trên bản đồ thế giới

Đánh giá tác động đối với hạ tầng và chuỗi cung ứng, ông Tan Say Eng, Phó Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Lạch Huyện cho rằng khi các bến cảng này đi vào hoạt động sẽ cung cấp hệ thống hạ tầng cảng biển quan trọng, hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất tại miền Bắc Việt Nam, nâng cao vai trò của khu vực trong chuỗi cung ứng toàn cầu và củng cố vị thế Hải Phòng là một trong những cửa ngõ hàng hải và logistics hàng đầu trên bản đồ thế giới.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cho rằng Lạch Huyện không đơn thuần chỉ là một cảng biển mà còn là bệ phóng cho những khát vọng vươn tầm thế giới của Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh đánh giá đây là dự án mang tầm vóc quốc gia. Với quy hoạch tổng thể của Chính phủ Việt Nam hướng tới 18 bến cảng và tổng công suất lên đến 90 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, Đại sứ cho rằng Lạch Huyện không đơn thuần chỉ là một cảng biển mà còn là bệ phóng cho những khát vọng vươn tầm thế giới của Việt Nam.

Đại sứ cũng nhấn mạnh dự án là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác kinh tế bền chặt nhất từ trước đến nay giữa hai nước. Kể từ năm 2020, Singapore luôn giữ vững vị thế là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, trong đó thành công của dự án này nói riêng và quan hệ hợp tác song phương nói chung có được nhờ sự hỗ trợ hiệu quả từ Chính phủ Việt Nam ở cả cấp Trung ương và địa phương.

Bước tiến chiến lược trong chế tạo vật liệu công nghệ cao từ đất hiếm

Dự án thứ hai được khởi công là Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch, do Công ty cổ phần Công nghiệp Khánh An làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng tại lô CN1, Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu trên diện tích khoảng 14 ha (trong đó diện tích xây dựng khoảng 28.000 m2) với tổng mức đầu tư khoảng 1.580 tỷ đồng.Nhà máy có tổng công suất thiết kế 10.000 tấn sản phẩm/năm, dự kiến chạy thử vào quý IV/2027 và chính thức vận hành thương mại từ quý IV/2028.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch

Về mục tiêu sản xuất, nhà máy định hướng tạo ra các dòng vật liệu tinh khiết phục vụ chế tạo nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao cùng các ngành điện tử, linh kiện, năng lượng, quang học và xúc tác. Qua đó, dự án góp phần đa dạng hóa cơ cấu sản xuất công nghiệp của thành phố, nâng cao giá trị gia tăng và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao.

Ông Phạm Mạnh Bình, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Khánh An nhấn mạnh, Lễ khởi công không chỉ mở đầu giai đoạn xây dựng một công trình mà còn thể hiện quyết tâm làm chủ công nghệ của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực công nghiệp trong nước và đưa tài nguyên đất hiếm trở thành lợi thế phát triển của quốc gia

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Mạnh Bình, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Khánh An nhấn mạnh đất hiếm là tài nguyên chiến lược, giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với công nghiệp công nghệ cao, năng lượng mới, điện tử, bán dẫn và quốc phòng.

Theo ông, Lễ khởi công không chỉ mở đầu giai đoạn xây dựng một công trình mà còn thể hiện quyết tâm làm chủ công nghệ của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực công nghiệp trong nước và đưa tài nguyên đất hiếm trở thành lợi thế phát triển của quốc gia.

Cụ thể hóa quy hoạch cảng biển và cam kết đồng hành của chính quyền thành phố

Việc triển khai hai dự án lớn tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đã trực tiếp cụ thể hóa Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 756/QĐ-BXD ngày 05/06/2025. Theo đó, cảng biển Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030 thông qua từ 175,4 đến 215,5 triệu tấn hàng hóa, trong đó hàng container đạt từ 12,15 đến 14,92 triệu TEU (chưa bao gồm hàng container trung chuyển quốc tế).

Riêng khu bến Lạch Huyện được quy hoạch đạt sản lượng từ 61,4 đến 90 triệu tấn hàng hóa, tiếp tục phát triển thành cảng cửa ngõ quốc tế có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải lớn, kết nối đồng bộ với các khu công nghiệp, khu phi thuế quan và hệ thống logistics phía sau cảng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân khẳng định phát triển cảng biển hiện đại gắn với dịch vụ logistics và công nghiệp công nghệ cao là định hướng chiến lược của địa phương

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân khẳng định phát triển cảng biển hiện đại gắn với dịch vụ logistics và công nghiệp công nghệ cao là định hướng chiến lược của địa phương. Đến nay, 6 bến cảng nước sâu tại Lạch Huyện đã được đưa vào khai thác đồng bộ với hơn 2,4 km cầu bến và hơn 170 ha bãi chứa hàng, hình thành các tuyến vận tải biển trực tiếp tới châu Âu và châu Mỹ.Việc tiếp nhận thành công tàu container trọng tải gần 214.000 tấn (214.000 DWT) đã góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng vững chắc để thu hút các dự án công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Tiếp nối những kết quả đó, việc khởi công đồng thời hai dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 26.400 tỷ đồng mang ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp chiến lược của thành phố.

Việc khởi công đồng thời hai dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 26.400 tỷ đồng mang ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp chiến lược của thành phố

Ghi nhận và đánh giá cao năng lực của các nhà đầu tư, đối tác đã tin tưởng lựa chọn Hải Phòng để kiến tạo chuỗi liên kết cung ứng trong nước và toàn cầu, ông Lê Anh Quân đề nghị các doanh nghiệp tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, tổ chức thi công khoa học nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuyệt đối an toàn. Đồng thời, thành phố cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các dự án sớm hoàn thành, đi vào khai thác hiệu quả với tinh thần thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của thành phố.

Một số hình ảnh tại Lễ khởi công:

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công hai dự án trọng điểm tại Hải Phòng

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng dự Lễ khởi công

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh (bên phải) và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki (bên trái) cùng dự Lễ khởi công

Ông Phạm Mạnh Bình, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Khánh An phát biểu tại buổi lễ