Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 49

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026 và Phu nhân đón Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026 và Phu nhân đón Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai mạc.

Sau lễ khai mạc, trong ngày 15/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo sẽ tham dự Phiên toàn thể, Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49, Phiên đối thoại của Lãnh đạo cấp cao ASEAN với Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA), Phiên đối thoại của Lãnh đạo cấp cao ASEAN với Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC), Phiên đối thoại của Lãnh đạo cấp cao ASEAN với Đại diện thanh niên ASEAN.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan diễn ra từ ngày 14-17/11/2026 với sự tham dự của Lãnh đạo các nước ASEAN, các nước đối tác, Tổng Thư ký Liên hợp quốc, cùng nhiều khách mời là lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026 và Phu nhân đón Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Phiên toàn thể sẽ tập trung thảo luận các nội dung về tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, nhất là bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, hỗ trợ công dân ASEAN; trong khi phiên họp hẹp tập trung vào các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Các Hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác +1, ASEAN+3 và Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) sẽ rà soát tình hình quan hệ và đề ra định hướng hợp tác, cũng như trao đổi về những vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Trưởng đoàn các nước tham dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 chụp ảnh chung - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Các Hội nghị lần này dự kiến thông qua khoảng 33 văn kiện. Trên tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm, Đoàn Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Philippines, các nước ASEAN và các đối tác, đóng góp vào thành công chung của các Hội nghị.

Đây là chuỗi Hội nghị cấp cao cuối cùng trong năm Chủ tịch ASEAN của Philippines. Philippines sẽ chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN 2027 cho Singapore tại lễ bế mạc các Hội nghị cấp cao lần này.