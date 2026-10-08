Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ buộc chỉ cổ tay truyền thống của Lào

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith cùng dự lễ buộc chỉ cổ tay truyền thống của Lào - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cùng dự có các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan của Lào.

Lễ buộc chỉ cổ tay thường được người Lào tổ chức trong các dịp quan trọng, với ý nghĩa đem lại sự bình an, may mắn cho người được buộc chỉ.

Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith buộc chỉ cổ tay cho Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đây là phong tục tập quán gắn với đời sống của người dân Lào từ lâu đời, trở thành nét văn hóa không thể thiếu trong cuộc sống của người dân Lào.

Lễ buộc chỉ cổ tay gồm 2 phần chính là nghi thức cúng và nghi thức buộc chỉ. Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith đã buộc chỉ cổ tay cho Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith cùng dự lễ buộc chỉ cổ tay truyền thống của Lào - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Lễ buộc chỉ cổ tay là phong tục tập quán gắn với đời sống của người dân Lào từ lâu đời, trở thành nét văn hóa không thể thiếu trong cuộc sống của người dân Lào - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong hai ngày 08 và 09/10/2026.

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Lào trên cương vị mới và là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Lào sau khi Lào kiện toàn các chức danh lãnh đạo và Thủ tướng Saleumxay Kommasith nhậm chức.

Phía Lào đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình đồng chí, anh em Việt-Lào.