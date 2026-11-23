Đầu tư lớn cho hạ tầng cảng biển và logistics

Chiều 23.11, tại TP. Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công đồng thời Dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 - Khu bến Lạch Huyện và Dự án Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch tại Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu.

Cùng dự có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, TP. Hải Phòng và các địa phương lân cận; Đại sứ các nước Singapore và Nhật Bản tại Việt Nam; đại diện chủ đầu tư và các đối tác thực hiện dự án.

Các đại biểu nhấn nút khởi công dự án

Dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 - Khu bến Lạch Huyện do Công ty CP Đầu tư Cảng Lạch Huyện làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 24.845 tỉ đồng, quy mô sử dụng đất và mặt nước khoảng 146,2ha.

Dự án được phát triển dưới tên thương mại Cảng Container Quốc tế Hải Phòng Xuân Cầu PSA (HXPICT), gồm 4 bến cảng container nước sâu với tổng chiều dài cầu cảng chính 1.800m, cùng 400m bến tiếp nhận sà lan, hệ thống bãi chứa container, xưởng sửa chữa, đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự khởi công hai dự án lớn tại Hải Phòng

Theo quy hoạch, các bến cảng có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải lớn; đáp ứng tàu container lên tới 24.000 TEU. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, dự án sẽ bổ sung đáng kể năng lực tiếp nhận, thông qua hàng hóa cho hệ thống cảng biển Hải Phòng, tăng cường kết nối các tuyến vận tải biển quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu và giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự

Đáng chú ý, dự án được định hướng phát triển theo mô hình cảng container quốc tế xanh, ứng dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa trong quản lý và khai thác, bảo đảm an toàn lao động và nâng cao hiệu suất vận hành.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Công ty CP Đầu tư Cảng Lạch Huyện cho biết: Sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại và xuất nhập khẩu tại miền Bắc đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về năng lực hạ tầng cảng biển. Việc đầu tư đồng bộ 4 bến cảng mới tại Lạch Huyện sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp khu vực tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Dự án cũng được định hướng kết nối với hệ thống cảng cạn (ICD) của PSA tại Bắc Ninh và KCN, Khu phi thuế quan Xuân Cầu quy mô 752ha. Đây là những cấu phần quan trọng trong định hướng hình thành hệ sinh thái cảng biển, khu công nghiệp và logistics tích hợp tại Lạch Huyện.

Khu phi thuế quan Xuân Cầu hướng tới sản xuất vật liệu tinh khiết

Cùng với dự án cảng biển, tại lễ khởi công, TP. Hải Phòng cũng triển khai Dự án Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch.

Dự án do Công ty CP KCN Khánh An làm chủ đầu tư, triển khai tại lô CN1, Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu. Theo thông tin tại sự kiện, dự án có tổng mức đầu tư 1.580 tỉ đồng, hướng tới sản xuất các loại vật liệu tinh khiết phục vụ những lĩnh vực công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao. Dự án có diện tích khoảng 14ha.

Sản phẩm của nhà máy dự kiến phục vụ chế tạo nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao, công nghiệp điện tử, linh kiện, năng lượng, quang học và vật liệu xúc tác. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh chuỗi cung ứng vật liệu chiến lược và công nghệ cao toàn cầu đang có những chuyển dịch mạnh mẽ.

Việc đầu tư nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết từ nguyên liệu đất hiếm sạch được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa cơ cấu công nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và từng bước tạo dựng năng lực tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng Lê Anh Quân phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng Lê Anh Quân nhấn mạnh: Phát triển hệ thống cảng biển hiện đại gắn với dịch vụ logistics và công nghiệp công nghệ cao là định hướng chiến lược của thành phố. Đến nay, 6 bến cảng nước sâu tại Lạch Huyện đã được đưa vào khai thác, với hơn 2,4km cầu bến và hơn 170ha bãi chứa hàng.

Hệ thống cảng đã hình thành các tuyến vận tải biển trực tiếp tới châu Âu, châu Mỹ, có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải gần 214.000 tấn, góp phần giảm chi phí logistics và nâng cao vị thế cảng biển Hải Phòng trên bản đồ hàng hải quốc tế.

Tiếp nối những kết quả đó, việc khởi công hai dự án với tổng vốn đầu tư 26.400 tỉ đồng có ý nghĩa quan trọng, thể hiện định hướng phát triển dài hạn của TP. Hải Phòng, đồng thời khẳng định năng lực và quyết tâm của các nhà đầu tư trong việc triển khai những dự án quy mô lớn, có tính liên kết cao.

Đại diện chủ đầu tư phát biểu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng đánh giá, dự án 4 bến cảng container sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng cảng biển, nâng cao năng lực thông qua hàng hóa, củng cố vai trò trung tâm cảng biển và logistics quốc tế. Trong khi đó, dự án nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và hình thành các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng lớn.

Để các dự án sớm hoàn thành, đưa vào khai thác hiệu quả, ông Lê Anh Quân đề nghị các nhà đầu tư tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình. Lãnh đạo TP. Hải Phòng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, với tinh thần thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của thành phố.

Đại diện đối tác phát biểu tại Lễ khởi công

Việc đồng thời khởi công các dự án cảng biển và công nghiệp công nghệ cao tiếp tục cho thấy định hướng chuyển dịch mô hình tăng trưởng của TP. Hải Phòng theo hướng phát triển hạ tầng chiến lược, logistics hiện đại và các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao.

Đây được xem là nền tảng quan trọng để thành phố khai thác hiệu quả lợi thế cửa ngõ giao thương quốc tế, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu.