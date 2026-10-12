Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hưng Yên

3 vùng kinh tế, 2 hành lang, 7 trục phát triển

Thông tin tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có tổng diện tích tự nhiên 2.638 km² đất liền và 487 km² không gian biển, với quy mô dân số trên 3,5 triệu người, 104 đơn vị hành chính cấp xã.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong chiều 12/10. Ảnh: Duy Hưng.

Ngày 27/2/2026, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch xác định phát triển Hưng Yên phù hợp với chiến lược, quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng; chủ động phát huy nội lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và tăng cường liên kết vùng.

Tỉnh tập trung phát triển nhanh, bền vững; lấy công nghiệp hiện đại làm chủ đạo, đô thị văn minh làm trung tâm, kinh tế biển bền vững làm chủ lực; phát huy tính bổ trợ giữa khu vực phía Bắc và phía Nam.

Con người và văn hóa Hưng Yên được xác định là nền tảng, động lực và mục tiêu phát triển; đồng thời thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Quy hoạch cũng đặt trọng tâm xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030 tỉnh Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, có tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số; trở thành nền kinh tế năng động, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh; hình thành nền tảng công nghiệp hiện đại, đô thị văn minh, kinh tế biển mạnh; hạ tầng đồng bộ, môi trường được bảo vệ, đời sống Nhân dân được nâng cao, quốc phòng - an ninh được bảo đảm.

Đến năm 2035 tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, đáp ứng tiêu chí đô thị loại I.

Đến năm 2045, trở thành thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương, có nền công nghiệp hiện đại và kinh tế biển phát triển mạnh.

Đến năm 2050, xây dựng nền kinh tế hiện đại, số hóa, tuần hoàn, hướng tới phát thải ròng bằng “0”; hạ tầng đồng bộ, thông minh và kết nối đa chiều. Xã hội kỷ cương, ổn định, hài hòa, đoàn kết, an ninh, an toàn, văn minh, hạnh phúc. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc. Nhân dân có cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc. Hưng Yên là thành phố thông minh đáng sống của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu tham quan mô hình Quy hoạch tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Duy Hưng.

Vềphương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội, Quy hoạch tỉnh xác định dựa trên cấu trúc khung phát triển gồm 3 vùng kinh tế, 2 hành lang, 7 trục phát triển.

Ba vùng kinh tế gồm vùng động lực phía Bắc (cửa ngõ vùng Thủ đô Hà Nội) là trung tâm phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ - logistics công nghệ cao của tỉnh phát huy lợi thế kết nối Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và các hành lang, tuyến giao thông chiến lược.

Vùng trung tâm tỉnh là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, giáo dục của toàn tỉnh, phát triển tổng hợp đô thị, dịch vụ, công nghiệp sạch, sản xuất, thương mại và logistics; lấy đô thị Phố Hiến làm trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục và dịch vụ cấp vùng.

Vùng ven biển là vùng động lực tăng trưởng chiến lược mới của tỉnh, được định hướng là trung tâm phát triển kinh tế biển tổng hợp, bao gồm công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến chế tạo, logistics cảng biển, đô thị - dịch vụ biển và du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng biển; hình thành không gian đô thị cảng biển và công nghiệp năng lượng xanh.

Hai hành lang phát triển gồm hành lang sinh thái - kinh tế - văn hóa sông Hồng trải dài dọc theo bờ sông Hồng từ khu vực giáp ranh với Hà Nội đến cửa Ba Lạt.

Hành lang công nghiệp - đô thị - dịch vụ gắn với hệ thống các tuyến cao tốc (CT.16), trục dọc (TD.02) giữ vai trò xương sống tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời là cửa ngõ giao thương và liên kết vùng quan trọng với Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh và Ninh Bình. Là không gian phát triển tổng hợp đa ngành, đa chức năng, bao gồm công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics và đổi mới sáng tạo.

Quy hoạch tỉnh Hưng Yên xác định Quy hoạch tỉnh xác định tỉnh phát triển dựa trên cấu trúc khung phát triển gồm 3 vùng kinh tế, 2 hành lang, 7 trục phát triển. Ảnh: Duy Hưng.

7 trục phát triển gồm trục dọc số 1 (trục kinh tế - đô thị trung tâm, kết nối dọc tỉnh và với sân bay Gia Bình, giữ vai trò xương sống không gian phát triển); trục dọc số 2 (kết nối khu đô thị biển Ba Lạt với Ecopark, hình thành hành lang liên kết đô thị, công nghiệp, khu kinh tế, cảng biển và logistics); trục dọc số 3 (theo tuyến đường di sản phố Hiến, có vai trò kết nối dọc theo sông Hồng từ KĐT Ecopark, tới điểm cuối của tuyến đi trùng một đoạn với tuyến trục dọc số 1 (TD.01) ra tới khu đô thị biển Ba Lạt); trục vành đai 4 (trục phát triển chiến lược phía Bắc, kết nối Hưng Yên với Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng; phát triển đô thị, công nghiệp, logistics và dịch vụ); trục cao tốc CT.14 kết nối QL39A, QL39 (trục ngang động lực, phát triển công nghiệp, logistics, đô thị - dịch vụ, tăng cường liên kết các khu vực trong tỉnh); trục vành đai 5 (trục liên kết vùng Đồng bằng sông Hồng, phát triển công nghiệp hỗ trợ, logistics, đô thị - dịch vụ và tăng cường liên kết liên vùng); trục cao tốc CT.08 (trục động lực ven biển, kết nối tỉnh với biển; phát triển công nghiệp năng lượng, cảng biển, logistics, du lịch và dịch vụ gắn với Khu kinh tế, đóng vai trò “cửa ngõ ra biển” của tỉnh).

Phát huy tối đa vị trí địa kinh tế

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, tỉnh Hưng Yên có vị trí địa kinh tế rất thuận lợi, vừa gắn với Thủ đô Hà Nội và các trung tâm công nghiệp dịch vụ lớn phía Bắc, vừa có không gian hướng biển, mở ra cơ hội lớn về kinh tế biển, công nghiệp, năng lượng và logistics.

Hệ thống hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện; tỉnh có nền tảng công nghiệp khá mạnh, có thế mạnh về nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao và nhiều sản phẩm thủy sản, đặc biệt, lợi thế căn cơ bền vững nhất của Hưng Yên chính là con người.

“Sự hội tụ của yếu tố con người, văn hóa, vị trí địa chiến lược, tiềm năng và dư địa phát triển đã tạo nên những lợi thế riêng có, mở ra không gian và động lực phát triển mới bứt phá cho tỉnh Hưng Yên”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Duy Hưng

Theo Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, quy hoạch tốt là điều kiện cần nhưng tổ chức thực hiện tốt mới là yếu tố quyết định. Từ đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ đạo tỉnh cần thực hiện tốt 4 nhóm quan điểm, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, về quan điểm phát triển, phải phát huy tối đa vị trí địa kinh tế, lấy liên kết vùng là phương thức quan trọng để mở rộng không gian, huy động nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng, trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ hiện đại, đô thị xanh, thông minh; chủ động kết nối sâu hơn với Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình và các địa phương trong vùng, tham gia hiệu quả vào các chuỗi sản xuất, cung ứng logistics và hệ thống đô thị liên vùng.

Thứ hai, tổ chức không gian phát triển theo hướng tích hợp đa trung tâm, đa cực, phát huy lợi thế khác biệt và tính bổ trợ giữa các khu vực trong tỉnh.

Theo Thủ tướng, phát triển 3 vùng kinh tế, 2 hành lang phát triển và các trục phát triển chiến lược không có nghĩa là đầu tư bình quân, chia đều các nguồn lực mà phải dựa trên lợi thế so sánh chức năng của từng khu vực và tập trung vào những động lực có sự lan tỏa lớn.

Thứ ba, chuyển mạnh tư duy quản lý sang tư duy phục vụ và kiến tạo; chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào vốn, đất đai, lao động và khai thác lợi thế sẵn có sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ tư, lấy con người làm trung tâm và chủ thể, văn hóa là nền tảng và động lực nội sinh, phát triển hài hòa kinh tế xã hội, môi trường gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả đối ngoại.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Hưng

Thủ tướng cũng chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tỉnh Hưng Yên thực hiện tốt Quy hoạch.

Thứ nhất, tổ chức thực hiện Quy hoạch với tư duy tích hợp, thống nhất và tầm nhìn dài hạn; thực sự hình thành một không gian phát triển chung của tỉnh sau hợp nhất.

Thứ hai, tập trung tạo đột phá về kết cấu hạ tầng chiến lược và liên kết vùng, nhất là các tuyến kết nối với Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình; các trục giao thông Bắc - Nam trong tỉnh, kết nối khu vực phía Bắc gắn với Thủ đô với khu vực phía Nam và không gian ven biển.

Thứ ba, tập trung phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, công nghiệp xanh; thu hút FDI có chọn lọc, lấy trình độ công nghệ, giá trị gia tăng, khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước và bảo vệ môi trường làm tiêu chí quan trọng.

Phát triển mạnh các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, nhất là logistics, thương mại, dịch vụ hỗ trợ công nghiệp, du lịch văn hóa, sinh thái.

Phát huy mạnh mẽ tiềm năng kinh tế biển, gắn phát triển công nghiệp, dịch vụ ven biển với bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Đặc biệt, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Thứ tư, rà soát, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn về đất đai, đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng…

Xây dựng chính quyền địa phương hai cấp thực sự kiến tạo phát triển, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Thứ năm, phát triển văn hóa, con người, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đối với mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, Thủ tướng đề nghị tỉnh cần rà soát đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn, xác định rõ những tiêu chí đã đạt, những tiêu chí còn thiếu; xây dựng lộ trình, nhiệm vụ, đề án, công trình cụ thể; ưu tiên nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng quản trị, dịch vụ công và chất lượng sống của người dân.

Đối với các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh trong tổ chức thực hiện Quy hoạch; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thủ tướng mong cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nhìn nhận Hưng Yên không chỉ ở những lợi thế hiện có, mà còn ở một không gian phát triển mới đang hình thành, đầy triển vọng, rất tiềm năng, kết nối trực tiếp với Thủ đô Hà Nội, các trung tâm công nghiệp lớn và không gian kinh tế hướng biển giàu tiềm năng.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp; hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư; khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, Hưng Yên sau hợp nhất không chỉ lớn hơn về quy mô, rộng hơn về không gian, mà phải mạnh hơn về nội lực, cao hơn về năng lực cạnh tranh, tốt hơn về chất lượng tăng trưởng và đời sống nhân dân.

Thủ tướng bày tỏ niềm tin, với truyền thống văn hiến, cách mạng, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo, hiếu học và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của con người Hưng Yên; với vị trí chiến lược, những lợi thế riêng có, Hưng Yên sẽ khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong thời gian tới.