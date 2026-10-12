Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nghe lãnh đạo tỉnh Hưng Yên giới thiệu sa bàn về quy hoạch tỉnh. Ảnh: Đinh Chiến

Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, các đồng chí lãnh đạo tới dự Hội nghị Công bố quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Đinh Chiến

Tại hội nghị, ông Nguyễn Lê Huy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên, Quyết định xếp loại tỉnh Hưng Yên là đơn vị hành chính loại I và Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Hưng Yên mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Hưng Yên cũ và tỉnh Thái Bình. Sau hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có diện tích tự nhiên hơn 2.500km², quy mô dân số 3,5 triệu người và 104 đơn vị hành chính cấp xã.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đinh Chiến

Với vị trí tiếp giáp Thủ đô Hà Nội và nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Hưng Yên có không gian phát triển được mở rộng, tạo điều kiện phát triển hệ thống đô thị, công nghiệp, công nghệ cao, logistics, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển.

Ngay sau khi đi vào hoạt động, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hưng Yên đã bắt tay hoạch định kế hoạch phát triển dài hạn. Trong đó, việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm định hình định hướng phát triển phù hợp với không gian mới sau hợp nhất.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đinh Chiến

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, Quy hoạch tỉnh Hưng Yên đã được xây dựng và hoàn thiện hết sức tâm huyết, công phu, bài bản, khoa học và nghiêm túc.

Theo lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, hội nghị ngày hôm nay là bước đầu trong quá trình đưa Quy hoạch vào cuộc sống, phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Hưng Yên cam kết luôn xây dựng và hướng tới một chính quyền kiến tạo, hành động quyết liệt, luôn đồng hành, sát cánh cùng các nhà đầu tư, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, an toàn, thuận lợi để các nhà đầu tư yên tâm phát triển lâu dài và bền vững tại tỉnh.