Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Lãnh đạo các nước ASEAN và 8 đối tác tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 2. Ảnh: chinhphu.vn

Các đối tác này gồm Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, New Zealand, Nga và Hoa Kỳ.

Tại Hội nghị, các nhà Lãnh đạo tiếp tục khẳng định EAS là diễn đàn đối thoại hàng đầu về các vấn đề chiến lược, chính trị và kinh tế, với mục tiêu thúc đẩy hoà bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực, đồng thời ghi nhận vai trò và tiềm năng to lớn của hợp tác EAS.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới và khu vực biến động sâu sắc, EAS cần chuyển mạnh từ đối thoại xây dựng lòng tin sang hợp tác thực chất, hướng tới kết quả cụ thể. Thủ tướng Chính phủ đề xuất ba định hướng chiến lược cho EAS trong thời gian tới.

Thứ nhất, củng cố EAS thành trụ cột của hòa bình, ổn định và tin cậy chiến lược ở khu vực. Thủ tướng đề nghị phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy đối thoại hiệu quả về các vấn đề chiến lược, nâng cao năng lực chủ động dự báo rủi ro, ngăn ngừa xung đột và quản lý khác biệt, đi đôi với tăng cường hợp tác thực chất. Thủ tướng Chính phủ đề xuất thành lập mạng lưới đường dây nóng thực thi pháp luật EAS để chia sẻ thông tin và phối hợp phản ứng nhanh, gắn với triển khai Công ước Hà Nội về tội phạm mạng.

Về Biển Đông, Thủ tướng kêu gọi các bên liên quan duy trì hợp tác, bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả DOC và sớm đạt được COC hiệu lực, thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Thứ hai, định hình chương trình hợp tác hướng tới tương lai, lấy các động lực tăng trưởng mới làm trọng tâm. Thủ tướng đề nghị ưu tiên thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường kết nối các khuôn khổ, sáng kiến ở khu vực để tạo sức mạnh cộng hưởng. Thủ tướng đề xuất xây dựng chương trình nâng cao năng lực số và thúc đẩy ứng dụng AI cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 21. Ảnh: chinhphu.vn

Thứ ba, phát huy vai trò kết nối chiến lược của EAS giữa hợp tác khu vực và quản trị toàn cầu, qua đó huy động nguồn lực và chia sẻ kinh nghiệm về tăng trưởng bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trên cương vị Chủ tịch APEC 2027, Việt Nam sẽ nỗ lực gắn kết các chương trình nghị sự của APEC, ASEAN và EAS, đồng thời mong nhận được sự ủng hộ của các nước EAS để tổ chức thành công của năm APEC 2027.

Kết thúc Hội nghị, các nhà Lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố EAS về Cùng chèo lái tương lai chung: Ổn định và Đổi mới và Tuyên bố EAS về Tăng cường hợp tác chống lừa đảo trực tuyến và các tội phạm liên quan, khẳng định quyết tâm chung tay định hình tương lai khu vực và ứng phó hiệu quả với các thách thức đang nổi lên.

*Trước đó, chiều cùng ngày, tại Manila, Philippines, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị Cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã cùng Lãnh đạo các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 29.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định qua gần ba thập kỷ phát triển, ASEAN+3 đã trở thành một trong những động lực chính của hợp tác Đông Á. Trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh ASEAN+3 cần nâng cao hiệu quả của dự báo và hợp tác để chủ động phòng ngừa, ứng phó với các thách thức đang nổi lên. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác ASEAN+3 trong thời gian tới.

* Trưa 17.11, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã đồng chủ trì Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 13.

Tham dự Hội nghị có Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và đại diện Myanmar.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc nối lại Hội nghị Cấp cao lần này khẳng định quyết tâm nâng tầm quan hệ đối tác Mekong - Nhật Bản, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh và tự cường.

Trên tinh thần cùng nhau đổi mới, vững vàng thích ứng trước những biến chuyển khó lường, Thủ tướng Chính phủ đề xuất các định hướng trọng tâm cho hợp tác thời gian tới.