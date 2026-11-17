Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao Cộng đồng châu Á phát thải bằng “0” (AZEC) lần thứ tư. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao Cộng đồng châu Á phát thải bằng “0” (AZEC) lần thứ tư. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao Cộng đồng châu Á phát thải bằng “0” (AZEC) lần thứ tư. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Cộng đồng châu Á phát thải bằng “0” (AZEC) lần thứ tư. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hội nghị Cấp cao Cộng đồng châu Á phát thải bằng “0” (AZEC) lần thứ tư. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hội nghị Cấp cao Cộng đồng châu Á phát thải bằng “0” (AZEC) lần thứ tư. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tham dự Hội nghị Cấp cao Cộng đồng châu Á phát thải bằng “0” (AZEC) lần thứ tư. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

baotintuc.vn Xem link nguồn