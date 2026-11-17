Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 29. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 29. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 29. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 29. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 29. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 29. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 29. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)