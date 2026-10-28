Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

Sự kiện được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của hơn 2.700 đại biểu và 214 diễn giả đến từ 27 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026). Ảnh: Dương Giang /TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler phát biểu tại Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) với chủ đề "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu". Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các trưởng đoàn tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026). Ảnh: Dương Giang/TTXVN