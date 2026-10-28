Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026

Sáng 28/10, ông Phạm Minh Vũ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai nam sinh bị đuối nước trên địa bàn. Thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.