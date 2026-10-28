Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 (AEF 2026). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 (AEF 2026). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 (AEF 2026). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 (AEF 2026). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 (AEF 2026). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 (AEF 2026). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 (AEF 2026). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler phát biểu tại Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và các trưởng đoàn tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 (AEF 2026). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 (AEF 2026) với chủ đề "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu." (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 (AEF 2026). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)