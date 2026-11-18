Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi song phương với Tổng thống Donald Trump - Ảnh: Bộ Ngoại giao

Theo Chinhphu.vn, tối 17/11 tại Manila (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan.

Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo ghi nhận quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại và những lĩnh vực ưu tiên mới như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), khoáng sản thiết yếu và xây dựng chuỗi cung ứng an toàn, tin cậy.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Donald Trump tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ - Ảnh: Bộ Ngoại giao

Hoa Kỳ hiện là đối tác lớn thứ hai của ASEAN về thương mại hai chiều và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 550,5 tỷ USD, trong khi tổng vốn FDI từ Hoa Kỳ vào ASEAN đạt gần 30 tỷ USD.

Lãnh đạo các nước ASEAN đánh giá cao vai trò, đóng góp của Hoa Kỳ và Tổng thống Donald Trump đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực. Tổng thống Trump khẳng định Hoa Kỳ coi trọng vai trò của ASEAN, cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cùng có lợi.

Các nhà lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN - Hoa Kỳ giai đoạn 2026-2030; đồng thời tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối thoại và 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2027.

Tổng thống Trump khẳng định Hoa Kỳ coi trọng vai trò của ASEAN và cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực hai bên cùng có lợi - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh những cam kết của Hoa Kỳ và cá nhân Tổng thống Donald Trump đối với ASEAN.

Nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Hoa Kỳ, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục ưu tiên phát triển quan hệ kinh tế, thương mại cân bằng, bền vững và cùng có lợi; đưa kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng trở thành những trọng tâm hợp tác.

Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh việc củng cố nền tảng chính trị, nâng tầm hợp tác vì hòa bình và an ninh chung.

Trong cuộc trao đổi song phương với Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Tổng thống đã quan tâm, chỉ đạo thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi trên tinh thần xây dựng nhằm sớm hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng.

Tổng thống Donald Trump ghi nhận các đề nghị của Thủ tướng và giao các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, trao đổi với phía Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Tổng thống Donald Trump đã mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị Cấp cao G20 tại Miami vào tháng 12/2026; đồng thời trân trọng mời Tổng thống Trump thăm Việt Nam và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Tại Hội nghị, lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ đã thông qua Tuyên bố chung về 10 nguyên tắc đối tác công tư nhằm ứng phó với lừa đảo trực tuyến.