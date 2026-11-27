Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thiếu nhi Thủ đô chào mừng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Saleumxay Kommasith giới thiệu với Thủ tướng Lê Minh Hưng thành viên đoàn Lào thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng giới thiệu với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thành viên đoàn Việt Nam tham dự lễ đón. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng giới thiệu với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thành viên đoàn Việt Nam tham dự lễ đón. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)