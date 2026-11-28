Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Với vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác 4 nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) năm 2026, Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và phối hợp với Cộng hòa Liên bang Myanmar, nước Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS), tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong chiều 28/11, Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 sẽ diễn ra ngay sau Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12.

Các Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng đại diện một số đối tác khu vực và tổ chức quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Hợp tác CLMV khởi nguồn từ ý tưởng thu hẹp khoảng cách phát triển nhằm thúc đẩy hội nhập của các nước CLMV vào tiến trình phát triển chung của khu vực. Tháng 12/2003, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản tại Tokyo (Nhật Bản), lãnh đạo cấp cao các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam đã nhất trí tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ nhất vào dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 10 tại Vientiane (Lào) tháng 11/2004.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet chụp ảnh chung trước khai mạc Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Đây là cơ chế hợp tác mở, một mặt phát huy lợi thế, tiềm năng hợp tác sẵn có của các nước CLMV, là kênh kêu gọi hỗ trợ của các nước ASEAN khác và các đối tác phát triển dành cho các nước CLMV. Hơn nữa, hợp tác CLMV cũng là diễn đàn để các nước CLMV phối hợp trong tiến trình liên kết kinh tế ASEAN. Qua hơn 20 năm hoạt động, hợp tác CLMV đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, giao lưu nhân dân giữa các thành viên, củng cố lòng tin và hợp tác giữa các nước Mê Công trong giải quyết các thách thức chung. Tiếp nối đà phát triển của cơ chế CLMV, năm 2026, với cương vị Chủ tịch CLMV, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm phát triển và tăng cường phối hợp giữa các nước thành viên. Những nỗ lực đó góp phần củng cố hợp tác tiểu vùng Mekong, hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết, bao trùm và phát triển bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet chụp ảnh chung trước khai mạc Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Với chủ đề “Kết nối CLMV-Phát huy tiềm năng-Kiến tạo tương lai thịnh vượng”, Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 là sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng nhằm củng cố tình đoàn kết, gắn kết chiến lược và nâng tầm hợp tác tiểu vùng Mekong trong bối cảnh cục diện thế giới nhiều biến động, tập trung thảo luận các nội dung chính gồm: gia tăng kết nối kinh tế nội khối CLMV và giữa CLMV với các đối tác ngoài khu vực; huy động hiệu quả nguồn lực để tạo đột phá cho các hợp tác.

Dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo CLMV sẽ thông qua Tuyên bố chung, xác lập định hướng hợp tác cho giai đoạn tới với những bước chuyển quan trọng cho hợp tác chung cũng như công cuộc phát triển của mỗi nước.