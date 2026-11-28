Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Với vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác bốn nước Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV) năm 2026, Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và phối hợp với Cộng hòa Liên bang Myanmar, nước Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mê Công (ACMECS), tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11.

Trong chiều 28/11, Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 sẽ được tổ chức, ngay sau Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Các Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng đại diện một số đối tác khu vực và tổ chức quốc tế.

Hợp tác Campuchia - Lào – Myanmar - Việt Nam (CLMV) được thành lập năm 2004 trong bối cảnh bốn nước đứng trước yêu cầu tăng tốc phát triển, theo kịp tiến trình liên kết ASEAN. Mục tiêu của việc hình thành hợp tác CLMV là thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia ASEAN, thúc đẩy hội nhập của các nước CLMV vào tiến trình phát triển chung của khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Qua hơn 20 năm hoạt động, hợp tác CLMV đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, giao lưu nhân dân giữa các thành viên, củng cố lòng tin và hợp tác giữa các nước Mê Công trong giải quyết các thách thức chung.

Khuôn khổ phát triển CLMV (năm 2020) xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành các nền kinh tế có thu nhập trung bình cao và hình thành một trung tâm sản xuất, đầu tư có sức cạnh tranh. Từ những nước gia nhập ASEAN sau, bốn nước đã cùng nhau xác lập vị trí mình muốn vươn tới trong nền kinh tế khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet chụp ảnh chung trước khai mạc Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 có chủ đề "Kết nối CLMV – Phát huy tiềm năng – Kiến tạo tương lai thịnh vượng". Các nội dung thảo luận chính gồm: Gia tăng kết nối kinh tế nội khối CLMV và giữa CLMV với các đối tác ngoài khu vực (kết nối cơ sở hạ tầng và logistics, kết nối thương mại và chuỗi cung ứng, tăng cường kết nối con người và môi trường); huy động hiệu quả nguồn lực để tạo đột phá cho hợp tác.

Thủ tướng Chính phủ và các nhà lãnh đạo CLMV dự kiến sẽ thông qua Tuyên bố chung, xác lập định hướng hợp tác cho giai đoạn tới với những bước chuyển quan trọng cho hợp tác chung cũng như công cuộc phát triển của mỗi nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet chụp ảnh chung trước khai mạc Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đây là sự kiện đa phương chính thức đầu tiên Việt Nam chủ trì tổ chức sau Đại hội XIV của Đảng, là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại, là đối tác có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và các trưởng đoàn tham dự Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức hai Hội nghị cấp cao lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định tinh thần tích cực, chủ động và đóng góp có trách nhiệm đối với hợp tác tiểu vùng Mê Công, góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư; thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, cũng như chủ động đóng góp vào việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về các Hội nghị quan trọng này.