Ngày 28/11, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12, Thủ tướng Lê Minh Hưng đón lãnh đạo các nước Campuchia, Lào và Myanmar tham dự hội nghị. Các hoạt động đón tiếp thể hiện sự trọng thị của Việt Nam trong quan hệ hữu nghị và hợp tác với Campuchia, Lào và Myanmar. (Trong ảnh: Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet chụp ảnh chung trước khai mạc Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đón lãnh đạo các nước Campuchia, Lào và Myanmar.

Các nhà lãnh đạo CMLV chụp ảnh chung cùng với trưởng đoàn khách mời.

Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 có chủ đề “Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng”. Các nội dung thảo luận chính gồm: Gia tăng kết nối kinh tế nội khối CLMV và giữa CLMV với các đối tác ngoài khu vực (kết nối cơ sở hạ tầng và logistics, kết nối thương mại và chuỗi cung ứng, tăng cường kết nối con người và môi trường); huy động hiệu quả nguồn lực để tạo đột phá cho hợp tác.

Thủ tướng và các nhà lãnh đạo CLMV dự kiến sẽ thông qua Tuyên bố chung, xác lập định hướng hợp tác cho giai đoạn tới với những bước chuyển quan trọng cho hợp tác chung cũng như công cuộc phát triển của mỗi nước. Việc Việt Nam đăng cai tổ chức hai Hội nghị cấp cao lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định tinh thần tích cực, chủ động và đóng góp có trách nhiệm đối với hợp tác tiểu vùng Me Kong, góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư; thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, cũng như chủ động đóng góp vào việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.