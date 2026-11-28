Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo các nước Lào, Campuchia và Myanmar chụp ảnh chung trước khai mạc Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12

Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Đây là lần thứ ba Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị cấp cao CLMV, sau các hội nghị vào năm 2008 và 2016, đã diễn ra tại Hà Nội.

Hội nghị lần này có chủ đề “Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith

Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 tập trung thảo luận các giải pháp gia tăng kết nối kinh tế giữa bốn nước và với các đối tác ngoài khu vực. Trọng tâm hợp tác bao gồm phát triển hạ tầng và logistics, thúc đẩy thương mại và chuỗi cung ứng, tăng cường kết nối con người và bảo vệ môi trường.

Hội nghị cũng hướng tới huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực mới cho hợp tác tiểu vùng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Được thành lập năm 2004, cơ chế hợp tác CLMV hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia thành viên ASEAN, đồng thời thúc đẩy hội nhập sâu rộng của bốn nước vào tiến trình phát triển chung của khu vực.

Cơ chế hợp tác CLMV đã góp phần tạo thuận lợi cho thương mại - đầu tư nội khối, du lịch, kết nối giao thông, giao lưu nhân dân, thúc đẩy tiếng nói chung trong hợp tác với các đối tác, củng cố lòng tin và đối thoại giữa các nước Mekong trong giải quyết các thách thức chung.

Với vai trò thành viên tích cực, chủ động và trên cương vị Chủ tịch CLMV năm 2026, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm phát triển và tăng cường phối hợp giữa các nước thành viên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Những nỗ lực ấy góp phần củng cố hợp tác tiểu vùng Mekong, hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết, bao trùm và phát triển bền vững.

Việt Nam coi trọng hợp tác CLMV, tích cực đóng góp vào việc tăng cường phối hợp và thúc đẩy hợp tác giữa các nước Mekong.

Những tiến bộ về phát triển kinh tế và hội nhập của CLMV, cùng với các chương trình hỗ trợ thiết thực của IAI, phản ánh nỗ lực chung của ASEAN trong xây dựng một Cộng đồng gắn kết, bao trùm và không để bất kỳ thành viên nào bị bỏ lại phía sau.

Trong tiến trình đó, Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò thành viên tích cực, chủ động tham gia điều phối, đóng góp sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác, qua đó góp phần củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực.

Cũng trong chiều 28.11, Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 sẽ được tổ chức, ngay sau Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12.