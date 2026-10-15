Thủ tướng Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Chiều 15/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và chủ trì chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026, tập trung phát huy vai trò của tuổi trẻ trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm.

Chương trình do Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới dự chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thanh niên là lực lượng quan trọng trong phát triển đất nước

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, thời gian qua, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, tạo nền tảng cho kinh tế số. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ blockchain ngày càng được ứng dụng rộng rãi, góp phần nâng cao hiệu suất, tối ưu hóa quy trình làm việc và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Cùng với đó, Chính phủ và doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất, dịch vụ; hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ngày càng sôi động, thu hút nhiều tài năng trẻ với những ý tưởng đột phá. Đây là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng động viên một đại biểu thanh niên vượt khó vươn lên tham dự Chương trình đối thoại. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, chương trình đối thoại là dịp để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của thanh niên trên con đường học tập, lập nghiệp, phát triển bản thân và cống hiến cho đất nước. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ, đồng thời tạo điều kiện phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn do các thanh niên", Bộ trưởng khẳng định thanh niên không chỉ có trách nhiệm học tập, rèn luyện mà còn phải tiên phong trước những thay đổi, góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, phát biểu khai mạc Chương trình. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đảng và Nhà nước luôn xác định thanh niên là lực lượng quan trọng, là rường cột của nước nhà, được thể hiện trong các nghị quyết, chỉ thị, chính sách, pháp luật, đặc biệt là Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Tạo môi trường để thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị đoàn viên, thanh niên mạnh dạn đưa ra ý tưởng, đề xuất sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp những giải pháp thiết thực để Chính phủ, các bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát triển.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, xã hội số và công dân số, việc phát huy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của thế hệ trẻ có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và mở rộng cơ hội việc làm.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Chương trình. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tặng hoa và quà chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ tặng quà động viên 20 thanh niên tiêu biểu, đại diện cho nhiều lĩnh vực, phong trào của tuổi trẻ cả nước. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tặng hoa, quà chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng quà Thủ tướng Chính phủ.

Dịp này, Thủ tướng tặng quà động viên 20 thanh niên tiêu biểu, ghi nhận những nỗ lực trong học tập, nghiên cứu, lao động, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ và cống hiến vì cộng đồng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ, ngành đối thoại với thanh niên. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sau khi xem phóng sự về vai trò của thanh niên trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng trực tiếp chủ trì, điều hành đối thoại giữa lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương với thanh niên.

Nội dung tập trung vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các giải pháp xây dựng môi trường thuận lợi để thanh niên nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát huy năng lực, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm.