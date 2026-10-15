Thủ tướng Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Tham dự chương trình có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Tiến Hải, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; Hà Thị Nga, Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bùi Quang Huy, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự chương trình. Ảnh: chinhphu.vn

Cùng tham dự chương trình có đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam… và 300 đại biểu thanh niên đại diện cho hơn 21 triệu thanh niên cả nước.

Đây là diễn đàn để thanh niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất gắn với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bên cạnh đó, chương trình hướng tới phát huy vai trò, trách nhiệm trong tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa và quà chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: Chương trình gặp mặt, đối thoại với thanh niên hôm nay là dịp rất ý nghĩa để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng lắng nghe những chia sẻ, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên trên con đường học tập, lập nghiệp và khát vọng hoàn thiện bản thân, cống hiến trí tuệ, sức lực cho sự phát triển chung của đất nước; đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, cá nhân Thủ tướng Chính phủ với thanh niên, nhằm phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà động viên các thanh niên tiêu biểu tại chương trình.

Tại chương trình, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì, điều hành Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành với thanh niên Việt Nam về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các giải pháp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát huy tiềm năng, trí tuệ và sức trẻ, đóng góp vào tăng trưởng và tạo việc làm.

Các đại biểu tham dự chương trình.