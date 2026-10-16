Thủ tướng Lê Minh Hưng: Doanh nghiệp thương hiệu Việt Nam phải trở thành lợi thế cạnh tranh chiến lược

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan gian hàng trưng bày tại buổi lễ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Lễ công bố do Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Bộ Công Thương tổ chức; có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2003, do Bộ Công Thương chủ trì triển khai.

Qua hơn hai thập kỷ, chương trình hướng tới xây dựng thương hiệu dựa trên ba giá trị cốt lõi: Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của sản phẩm, doanh nghiệp Việt Nam. Tại kỳ xét chọn năm 2026, có 499 sản phẩm, dịch vụ của 227 doanh nghiệp được vinh danh.

Theo Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu quốc gia, sau 23 năm triển khai và 10 kỳ xét chọn, số doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia đã tăng hơn 7 lần. Có 14 doanh nghiệp giữ vững danh hiệu liên tục qua cả 10 kỳ, cùng 84 doanh nghiệp được công nhận từ 5 kỳ trở lên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan gian trưng bày của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, PVFCCo - Phú Mỹ, đơn vị thành viên của Petrovietnam (Trong ảnh: Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn giới thiệu bộ sản phẩm Phú Mỹ) - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trong kỳ xét chọn lần thứ 10, thước đo đã thay đổi căn bản, trọng số dành cho đổi mới sáng tạo được nâng từ 18% lên 30% tổng thang điểm; việc thẩm định đi thẳng vào năng lực nghiên cứu - phát triển, ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tài sản trí tuệ. 227 doanh nghiệp được công nhận năm nay sở hữu gần 5.700 nhãn hiệu, sáng chế, giải pháp hữu ích và hơn 2.400 chứng chỉ, tiêu chuẩn quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chúc mừng 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm xuất sắc được tôn vinh và công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.

Theo Thủ tướng, đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với bản lĩnh kiên cường, trí tuệ, sức sáng tạo và những nỗ lực bền bỉ, không ngừng nghỉ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động Việt Nam.

"Danh hiệu Thương hiệu quốc gia không chỉ là niềm vinh dự tự hào mà còn là cam kết danh dự đối với người tiêu dùng và trách nhiệm với hình ảnh đất nước. Mỗi sản phẩm mang thương hiệu Việt phải là một lời khẳng định mạnh mẽ về chất lượng, chữ tín và khát vọng vươn mình ra thế giới", Thủ tướng bày tỏ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ, trải qua 23 năm xây dựng, phát triển và 10 kỳ xét chọn, Chương trình Thương hiệu quốc gia đã ghi dấu bước trưởng thành vượt bậc của doanh nghiệp Việt Nam.

Từ mốc khiêm tốn chỉ 30 doanh nghiệp với 50 sản phẩm năm 2008, đến nay đã có 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm được công nhận uy tín.

Riêng năm 2025, các doanh nghiệp được vinh danh đạt doanh thu ấn tượng hơn 2,5 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 133 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 760.000 lao động.

Đặc biệt, theo Brand Finance, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 đã tăng lên trên 462 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32/193 quốc gia; tổng giá trị 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam đạt 43 tỷ USD, tăng 11% so với năm trước.

"Những con số đó không chỉ phản ánh sự phát triển bứt phá của nền kinh tế mà còn thể hiện niềm tin ngày càng cao đối với sản phẩm Việt Nam. Thương hiệu không chỉ là tài sản riêng của doanh nghiệp mà còn là sức mạnh cạnh tranh, uy tín và vị thế của một quốc gia. Thương hiệu mạnh làm nên doanh nghiệp mạnh; doanh nghiệp lớn mạnh góp phần tăng cường sự tự chủ, tự cường của nền kinh tế, làm cho đất nước hùng cường, thịnh vượng", Thủ tướng phát biểu.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng biểu dương và đánh giá cao những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp được vinh danh đạt Thương hiệu quốc gia hôm nay.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với quyết tâm cao nhất phấn đấu đạt 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026–2030 từ 10%/năm trở lên; quyết tâm đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển đất nước, tăng cường năng lực, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy các động lực tăng trưởng và phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế mới trên nền tảng lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu.

"Hành trình ấy đòi hỏi doanh nghiệp thương hiệu Việt Nam phải trở thành lợi thế cạnh tranh chiến lược của nền kinh tế đất nước", Thủ tướng khẳng định.

Nhìn lại 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng cao trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô vững chắc; tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, GDP quý III tăng 9,95%, GDP 9 tháng tăng 9,01% thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2026 ước đạt 1.100 tỷ USD, lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục có những bước tiến mạnh; Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026 xếp thứ 43/139 quốc gia, trong đó Việt Nam đứng đầu thế giới về tỉ trọng xuất khẩu công nghệ cao và tỉ trọng xuất khẩu hàng hóa sáng tạo trong tổng giao dịch thương mại hàng hóa.

Theo Thủ tướng, những kết quả đó có đóng góp trực tiếp, quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tiên phong về chất lượng, công nghệ và xây dựng thương hiệu.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nghiêm túc nhìn nhận, không ít sản phẩm tốt vẫn thiếu thương hiệu đủ mạnh; giá trị gia tăng và khả năng làm chủ thị trường còn hạn chế. Doanh thu xuất khẩu của các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia mới chiếm khoảng 11% doanh thu của chính các doanh nghiệp này, tương đương khoảng 2,3% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Đầu tư nghiên cứu, công nghệ lõi, bảo hộ sở hữu trí tuệ và chống hàng giả có mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu quốc gia phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, chúng ta không chỉ cần tạo ra sản phẩm tốt mà phải xây dựng được thương hiệu mạnh; không chỉ dừng lại ở biết sản xuất mà phải làm chủ giá trị và thị trường.

Đồng chí Lê Minh Hưng nhấn mạnh, các nghị quyết chiến lược của Đảng đã mở ra không gian phát triển mới. Nghị quyết số 68 đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, kinh tế tư nhân tăng trưởng 10–12%/năm, đóng góp khoảng 55–58% GDP.

Nghị quyết số 79 đặt mục tiêu đến năm 2030 có 50 doanh nghiệp nhà nước trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á và 1–3 doanh nghiệp trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Thủ tướng cho rằng, để đạt mục tiêu đó, phải chuyển dịch mạnh mẽ từ lợi thế chi phí sang lợi thế giá trị; từ gia công, lắp ráp sang sáng tạo, thiết kế; từ tham gia thị trường sang khẳng định vị thế dẫn dắt.

Để thương hiệu Việt thực sự vươn xa, lớn mạnh, Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng về đổi mới mô hình phát triển, doanh nghiệp, doanh nhân. Chủ động tăng năng suất, gia tăng giá trị nội địa, mở rộng thị phần và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Coi thương hiệu là tài sản chiến lược dài hạn. Doanh nghiệp đầu tàu phải đi trước, mở đường, dẫn dắt bằng hành động và lan tỏa chuẩn mực chất lượng, quản trị, trách nhiệm xã hội.

Thứ hai, đầu tư thực chất cho năng lực cốt lõi, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tăng cường nghiên cứu phát triển, làm chủ công nghệ, thiết kế và sáng chế; nâng chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc. Ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong quản trị thương hiệu, lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm. Chuyển từ "làm ra tại Việt Nam" sang "sáng tạo bởi Việt Nam"; từ cạnh tranh bằng giá sang chinh phục bằng chất lượng, công nghệ và uy tín.

Thứ ba, chủ động chinh phục thị trường quốc tế và xây dựng thương hiệu bền vững. Phát triển hệ thống phân phối, đối tác, dịch vụ hậu mãi; bảo vệ sở hữu trí tuệ và giữ bản sắc Việt trong từng thị trường. Tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA).

"Thành công không chỉ đo bằng kim ngạch xuất khẩu mà còn bằng niềm tin của khách hàng và giá trị thương hiệu. Thương hiệu Việt phải không chỉ có mặt mà phải có vị thế bền vững trên thị trường; được biết đến, được tin tưởng lựa chọn", Thủ tướng bày tỏ.

Thứ tư, chuyển từ phát triển riêng lẻ sang liên kết, cùng nâng cấp chuỗi giá trị Việt Nam. Doanh nghiệp lớn dẫn dắt hệ sinh thái, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao công nghệ, chất lượng và năng lực quản trị. Hợp tác lành mạnh, chia sẻ nguồn lực, cùng xây dựng ngành hàng và chuỗi cung ứng vững chắc. "Không thể có thương hiệu quốc gia mạnh nếu thiếu doanh nghiệp và chuỗi giá trị mạnh", người đứng đầu Chính phủ khẳng định.

Thứ năm, kiên trì xây dựng văn hóa kinh doanh liêm chính, minh bạch và có trách nhiệm. Thượng tôn pháp luật, bảo vệ người lao động, môi trường; không gian lận xuất xứ, không kinh doanh hàng giả, hàng nhái; thực hiện các chuẩn mực Môi trường - Xã hội - Quản trị, minh bạch chất lượng và nguồn gốc.

"Thương hiệu có thể được tạo dựng bằng chất lượng và sáng tạo, nhưng chỉ có thể trường tồn bằng chữ tín. Giữ gìn uy tín doanh nghiệp cũng là giữ gìn danh dự của thương hiệu quốc gia", Thủ tướng bày tỏ.

Đồng chí Lê Minh Hưng nêu rõ, muốn thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của đất nước, chúng ta phải có cộng đồng doanh nghiệp mạnh hơn, đổi mới hơn và thương hiệu có sức cạnh tranh toàn cầu. Chính phủ cam kết mạnh mẽ sẽ tiếp tục đồng hành, có các giải pháp điều hành thúc đẩy tăng trưởng cao, bền vững trên cơ sở kiên định các mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, quyết liệt cải cách thể chế, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng; lấy sự phát triển của doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân làm thước đo. Nhà nước kiến tạo môi trường, doanh nghiệp kiến tạo giá trị; Nhà nước mở đường, doanh nghiệp tiên phong.

Thủ tướng chụp ảnh cùng các đại biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đối với Bộ Công Thương, Thủ tướng yêu cầu phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ chính:

Thứ nhất, sớm trình Chiến lược phát triển Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Gắn kết thương hiệu quốc gia với thương hiệu ngành, địa phương, doanh nghiệp, sản phẩm; xác định mục tiêu, lộ trình hình thành những thương hiệu có sức cạnh tranh quốc tế, thể hiện một Việt Nam hiện đại, sáng tạo, trách nhiệm và tin cậy.

Thứ hai, đổi mới Chương trình theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thị trường làm định hướng, hiệu quả thực chất làm thước đo. Hoàn thiện tiêu chí về công nghệ, đổi mới sáng tạo, giá trị nội địa, thị phần và tiêu chuẩn xanh; kiên quyết tăng hậu kiểm, thu hồi danh hiệu khi không còn đáp ứng tiêu chí. Danh hiệu Thương hiệu quốc gia phải là sự bảo chứng về chất lượng, uy tín và sức cạnh tranh.

Thứ ba, huy động sức mạnh tổng hợp để đưa thương hiệu Việt Nam ra thế giới. Kết nối xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, ngoại giao, văn hóa và truyền thông; phát huy mạng lưới, vai trò của các cơ quan đại diện, Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ doanh nghiệp mở thị trường, bảo vệ tài sản trí tuệ và xây dựng sự hiện diện lâu dài. Phát huy vai trò doanh nghiệp tiên phong trong mở đường và lan tỏa giá trị thương hiệu Việt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Chính phủ trân trọng những nỗ lực và khát vọng vươn lên của doanh nhân, người lao động; sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp để biến tiềm năng thành giá trị, biến khát vọng thành kết quả và thành tựu cụ thể.

Thủ tướng tin tưởng các doanh nghiệp được vinh danh hôm nay sẽ coi danh hiệu Thương hiệu quốc gia không phải đích đến cuối cùng, mà là điểm tựa và động lực mới để tiếp tục đổi mới, làm chủ công nghệ và vươn tầm thế giới.

"Tôi kỳ vọng và mong muốn Việt Nam ngày càng có nhiều thương hiệu mà khi nhắc tên, người tiêu dùng ở bất kỳ quốc gia nào cũng nhận ra ngay đó là thương hiệu Việt Nam, gắn với chất lượng, trí tuệ, bản lĩnh và uy tín Việt Nam. Mỗi thương hiệu mạnh là một niềm tự hào Việt Nam; mỗi doanh nghiệp vươn tầm là một đóng góp vào nâng cao sức mạnh và vị thế quốc gia. Tôi tin tưởng "Dòng chảy Thương hiệu Việt" sẽ ngày càng mạnh mẽ, lan tỏa và vươn xa, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", Thủ tướng phát biểu.