Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thủ đô Phnom Penh, bắt đầu thăm chính thức Campuchia

Đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Techo, về phía Campuchia có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Bin Trachhai, Đại diện Ủy ban quốc gia tổ chức các lễ hội quốc gia và quốc tế; Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Ung Rachana, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath, lãnh đạo Vụ châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ; đại diện các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Phnom Penh, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Ảnh: TTXVN

Đại biểu đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Techo, Phnom Penh. Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Campuchia. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia.