Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Philippines, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan là loạt hội nghị quan trọng và lớn nhất trong Năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines.

Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino.

Đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino có Bộ trưởng Nội các Philippines Benhur Abalos Jr., thành viên Hạ viện Philippines, đại diện Ủy ban Điều phối Quốc gia ASEAN của Philippines. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương. Đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Philippines đã nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn.