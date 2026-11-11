Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đến năm 2045, Đại học Kinh tế Quốc dân trở thành đại học đẳng cấp quốc tế
Sáng 11/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân (1956 - 2026) với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn xa” và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi hoa chúc mừng.
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; các cơ quan ngoại giao, tổ chức, đối tác trong nước và quốc tế cùng các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, cán bộ, người lao động, sinh viên, học viên Đại học Kinh tế Quốc dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thu-tuong-le-minh-hung-den-nam-2045-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-tro-thanh-dai-hoc-dang-cap-quoc-te-246261111172948218.htm