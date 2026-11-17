Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các nhà Lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 29 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Chinhphu.vn, sáng 17/11 tại Manila, Philippines, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 29.

Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác thực chất giữa ASEAN và Nhật Bản trên nền tảng tin cậy, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau; ghi nhận những tiến triển quan trọng trên cả ba trụ cột của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Nhật Bản hiện là đối tác thương mại và nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn thứ năm của ASEAN. Năm 2025, thương mại hai chiều đạt 245,4 tỷ USD, tổng vốn FDI từ Nhật Bản vào ASEAN đạt 9,56 tỷ USD.

ASEAN và Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, tin cậy; đồng thời tăng cường hợp tác về an ninh biển, an ninh mạng và ứng phó các thách thức phi truyền thống.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khẳng định coi trọng đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, cam kết phối hợp triển khai các ưu tiên chung về an ninh biển, duy trì chuỗi cung ứng, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, AI, ứng phó thiên tai và giao lưu thanh niên.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Học thuyết Fukuda vào năm 2027, Nhật Bản khẳng định tiếp tục là đối tác tin cậy, đồng hành cùng ASEAN xây dựng khu vực hòa bình, thịnh vượng.

BA ƯU TIÊN CHIẾN LƯỢC TRONG HỢP TÁC ASEAN - NHẬT BẢN

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá Nhật Bản luôn là người đồng hành tin cậy, đối tác hàng đầu của ASEAN, chia sẻ nhiều lợi ích chung. Trong bối cảnh mới, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hợp tác, cùng kiến tạo tương lai phát triển và thịnh vượng.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề xuất ba định hướng ưu tiên cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Nhật Bản.

Thứ nhất, tăng cường khả năng chống chịu tập thể. Thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác bảo đảm an ninh kinh tế, củng cố chuỗi cung ứng, bảo đảm nguồn cung khoáng sản thiết yếu và bán dẫn, phát triển hạ tầng số.

Đồng thời, mở rộng hợp tác năng lượng tái tạo, điện hạt nhân dân sự; thúc đẩy triển khai Lưới điện ASEAN và tiếp tục xem xét khả năng nâng cấp Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP), bổ sung các ưu tiên mới phù hợp.

Trong lĩnh vực y tế công cộng, Thủ tướng đề nghị tăng cường phối hợp, bảo đảm Trung tâm ASEAN ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi (ACPHEED) vận hành thông suốt, hiệu quả.

Thủ tướng đề xuất ba định hướng ưu tiên cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Nhật Bản trong thời gian tới - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thứ hai, đồng kiến tạo nền kinh tế số an toàn, bao trùm và sẵn sàng cho tương lai. Thủ tướng đề nghị ASEAN và Nhật Bản ưu tiên hợp tác hoàn thiện thể chế, quản trị AI, phát triển nhân lực số, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và thu hẹp khoảng cách số.

Thủ tướng hoan nghênh việc xây dựng, triển khai các dự án và hoạt động phù hợp trong khuôn khổ Sáng kiến Đồng kiến tạo AI ASEAN - Nhật Bản, Hành lang số FOIP và Hiệp định khung ASEAN về Kinh tế số (DEFA).

Thứ ba, duy trì và củng cố môi trường hòa bình, an ninh khu vực. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở các vùng biển, trong đó có Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Thủ tướng đồng thời đề nghị phát huy hiệu quả khuôn khổ hợp tác Mê Kông - Nhật Bản, gắn kết với các chương trình hợp tác tiểu vùng khác.

THÚC ĐẨY TỰ CƯỜNG KINH TẾ, BẢO ĐẢM AN NINH CHUỖI CUNG ỨNG

Về phương hướng hợp tác, lãnh đạo ASEAN và Nhật Bản nhất trí tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực, đồng thời hỗ trợ thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Hai bên nhất trí thúc đẩy thực hiện hiệu quả AJCEP, xem xét khả năng nâng cấp Hiệp định; tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực, chuỗi cung ứng, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế công cộng và nâng cao năng lực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, AI, tự động hóa.

ASEAN và Nhật Bản cũng thống nhất đẩy mạnh giao lưu thanh niên, kết nối lãnh đạo trẻ và phối hợp triển khai các ưu tiên chung theo Tài liệu quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP) và Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) 2.0 của Nhật Bản.

Kết thúc Hội nghị, các nhà lãnh đạo thông qua Tuyên bố chung về hiện thực hóa tự cường kinh tế, xác định các phương hướng, biện pháp nâng cao khả năng tự cường kinh tế, củng cố an ninh năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng; đồng thời tăng cường hợp tác chuyển đổi số, AI và đổi mới sáng tạo.