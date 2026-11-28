Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao CLMV 12. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 có sự tham dự của Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng đại diện một số đối tác phát triển, tổ chức quốc tế và đại doanh nghiệp khu vực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên khai mạc, Phiên họp giữa các nhà lãnh đạo Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam và Phiên họp toàn thể của Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng các nhà lãnh đạo cùng đoàn đại biểu các nước thành viên CLMV cùng các khách mời đã tham dự Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh những kết quả hợp tác CLMV trong hơn 20 năm qua đã góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế và từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng năng động của khu vực, đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc Hội nghị cấp cao CLMV 12. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Để hợp tác CLMV thích ứng với những chuyển đổi sâu sắc của tình hình thế giới, hỗ trợ các nước thành viên đạt các mục tiêu phát triển, Thủ tướng Chính phủ đề xuất 5 phương châm lớn định hướng hợp tác bốn nước trong giai đoạn mới.

Thứ nhất, phát huy tổng thể thế mạnh của từng quốc gia thành sức mạnh chung; bảo đảm hài hòa lợi ích của tất cả các nước thành viên. Thứ hai, lấy kết nối làm trọng tâm xuyên suốt của hợp tác CLMV. Thứ ba, kết nối chiến lược với tầm nhìn dài hạn; bảo đảm phát triển bền vững mọi mặt. Thứ tư, thúc đẩy kết nối mở; chủ động hội nhập và huy động nguồn lực phát triển. Thứ năm, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo hợp tác.