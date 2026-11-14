Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 4 ưu tiên và 4 định hướng hành động phát triển hạ tầng ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2026 (ABIS 2026) - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Chinhphu.vn, chiều 14/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Manila (Philippines), bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan từ ngày 14–17/11, theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Đón Thủ tướng tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino có Bộ trưởng Nội các Philippines Benhur Abalos Jr., đại diện chính quyền và các cơ quan chức năng Philippines; Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương.

Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino, thủ đô Manila, Philippines - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Ngay sau khi tới Manila, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ABIS) 2026, diễn ra trong hai ngày 14–15/11.

Với chủ đề “ASEAN: Cùng kiến tạo tương lai chung trong kỷ nguyên trí tuệ”, hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề về hội nhập kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng bao trùm.

Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hội nghị quy tụ hơn 2.000 đại biểu, khoảng 10 nhà lãnh đạo thế giới và hơn 40 chuyên gia toàn cầu.

BỐN ƯU TIÊN KẾT NỐI CHIẾN LƯỢC CỦA ASEAN

Phát biểu tại phiên thảo luận về xây dựng hạ tầng cho nền kinh tế ASEAN tương lai hướng tới năm 2040, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu kiến tạo không gian kết nối khu vực thông suốt, đồng bộ, hiện đại, thông minh và bền vững, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và các động lực tăng trưởng mới.

Trong bối cảnh ASEAN có gần 700 triệu dân, GDP năm 2025 vượt 4.200 tỷ USD, nhu cầu phát triển hạ tầng ngày càng lớn. Theo ước tính của Ngân hàng Phát triển châu Á, khu vực cần khoảng 210 tỷ USD đầu tư hạ tầng mỗi năm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng cho rằng ASEAN không chỉ cần huy động thêm vốn hay xây dựng thêm công trình mà quan trọng hơn là xác định đúng ưu tiên, sử dụng hiệu quả nguồn lực và triển khai thành công các dự án hạ tầng khu vực.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, Kế hoạch Chiến lược Kết nối ASEAN 2026–2035 cần tập trung vào 4 ưu tiên.

Thứ nhất, kết nối giao thông và logistics xuyên biên giới. ASEAN cần chuyển từ phát triển các công trình riêng lẻ sang hình thành những hành lang kinh tế liên thông, kết nối mạng lưới giao thông, sản xuất, logistics, thương mại và đô thị thông minh; đồng thời nâng cao chất lượng, tính bền vững và khả năng chống chịu của hạ tầng trước biến đổi khí hậu và các rủi ro mới.

Thứ hai, kết nối năng lượng. Đẩy mạnh kết nối hạ tầng năng lượng khu vực, đa dạng hóa nguồn cung và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững. Trong đó, Lưới điện ASEAN (APG) được xác định là hạ tầng chiến lược, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định kinh tế và phát triển bền vững.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề xuất 4 định hướng hành động cụ thể - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thứ ba, kết nối số. Xây dựng hệ sinh thái số khu vực an toàn, thông suốt và bao trùm. Hiệp định Khung ASEAN về Kinh tế số (DEFA) ký kết tại hội nghị lần này sẽ tạo đột phá trong hài hòa chính sách, giảm chi phí giao dịch, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

Thứ tư, kết nối thể chế và con người. Đẩy mạnh hài hòa tiêu chuẩn, đơn giản hóa thủ tục hải quan, phát huy Cơ chế một cửa ASEAN, nâng cao hiệu quả Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN (ACTS) và Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên (AAMRA); đồng thời tăng cường kết nối giáo dục, khoa học công nghệ và trao đổi nhân lực chất lượng cao.

CHUYỂN CAM KẾT THÀNH DỰ ÁN CỤ THỂ, PHÁT HUY VAI TRÒ KHU VỰC TƯ NHÂN

Để hiện thực hóa các ưu tiên trên, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ASEAN cần hành động cùng nhau, chuyển mạnh từ tầm nhìn và cam kết sang những chương trình, dự án cụ thể; đồng thời đề xuất 4 định hướng hành động.

Một là, xây dựng danh mục ưu tiên hạ tầng ASEAN đến năm 2040. Lựa chọn các dự án kết nối chiến lược về giao thông xuyên biên giới, logistics, lưới điện, hạ tầng số và đô thị thông minh bền vững; xác định rõ mục tiêu, nguồn vốn, tiến độ, phương án tài chính và mức độ sẵn sàng triển khai.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: TTXVN

Hai là, tăng cường điều phối các dự án xuyên biên giới. Các quốc gia thành viên cần phối hợp ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế đến triển khai, hài hòa tiêu chuẩn kỹ thuật, pháp lý và cơ chế chia sẻ chi phí, lợi ích.

Ba là, phát triển hệ sinh thái chuẩn bị dự án và huy động vốn khu vực. Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu khả thi, tư vấn tài chính, đánh giá rủi ro; kết nối Chính phủ, ngân hàng phát triển, quỹ đầu tư, các định chế tài chính và khu vực tư nhân.

Bốn là, coi khu vực tư nhân là đối tác thực chất. Tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào phát triển hạ tầng, không chỉ đóng góp vốn mà còn mang đến công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lực quản trị và hiệu quả vận hành.

Các đại biểu tham dự Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chia sẻ về định hướng phát triển của Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ đang nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo; xác định phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong những đột phá chiến lược, động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc, phát triển cảng biển, đường sắt trọng điểm, cảng hàng không quốc tế, các dự án nguồn và lưới truyền tải điện; đồng thời tăng cường đầu tư vào năng lượng, logistics và hạ tầng số.

Đến nay, mạng 5G đã phủ sóng hơn 90% dân số và Việt Nam đang chủ động nghiên cứu, phát triển công nghệ 6G.

Thủ tướng khẳng định với vị trí nằm ở giao điểm của nhiều hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng khu vực, Việt Nam cam kết phát triển hạ tầng gắn với tăng cường kết nối ASEAN; đồng hành cùng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế, quyết liệt tháo gỡ rào cản, kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, thuận lợi.

“Với tinh thần kết nối thực chất, huy động hiệu quả và hành động cùng nhau, chúng ta sẽ tạo dựng một ASEAN năng động, tự cường, bao trùm, mang lại lợi ích thiết thực và lâu dài cho người dân, doanh nghiệp cũng như toàn khu vực”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.