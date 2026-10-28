Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị WEF tăng cường kết nối đầu tư vào Việt Nam

Ngày 28-10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có cuộc trao đổi song phương với ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành WEF, về tăng cường hợp tác, kết nối nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), tại cuộc gặp ngày 28-10. Ảnh HÙNG - TRIỀU

Kết nối nguồn lực, thúc đẩy hợp tác chiến lược

Tại cuộc trao đổi, Thủ tướng đánh giá cao vai trò của WEF trong kết nối các chính phủ, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và nhà đầu tư; thúc đẩy đối thoại chính sách, hợp tác công - tư và chia sẻ kinh nghiệm phát triển. Đánh giá tích cực kết quả triển khai khuôn khổ hợp tác Việt Nam - WEF giai đoạn 2023-2026, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp xây dựng khuôn khổ hợp tác chiến lược mới.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chiến lược hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong những năm tới. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, Việt Nam kiên định các mục tiêu phát triển, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chính phủ coi trọng vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc tế và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Việt Nam đang tập trung huy động nguồn lực trong nước và quốc tế để phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, nhất là giao thông đường bộ, hàng không, năng lượng điện; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi với lãnh đạo WEF về tăng cường hợp tác, kết nối nguồn lực quốc tế. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Theo Thủ tướng, để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, Việt Nam cần sự tham gia của cộng đồng quốc tế không chỉ về vốn mà còn về công nghệ, tri thức và kinh nghiệm. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị WEF phát huy vai trò cầu nối, tăng cường kết nối các tập đoàn lớn, quỹ đầu tư và nhà đầu tư quốc tế với doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân. Việc hợp tác cần bảo đảm lợi ích chính đáng của các bên, mang lại kết quả thiết thực, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và khu vực.

Đề xuất cơ chế hợp tác tiếp nối, hướng tới APEC 2027

Ông Stephan Mergenthaler đánh giá cao việc Việt Nam và TPHCM tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu, đồng thời nhận định sự kiện đã trở thành hoạt động hợp tác mang tính truyền thống giữa hai bên. Khẳng định quan hệ hợp tác với Việt Nam và TPHCM có ý nghĩa chiến lược, lãnh đạo WEF đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam. Trong đó, việc thành lập Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM, tập trung vào sản xuất tiên tiến, là kết quả nổi bật trong quá trình thể chế hóa quan hệ hợp tác.

Theo ông Stephan Mergenthaler, hai bên còn nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác, đặc biệt khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC 2027. WEF mong muốn tìm hiểu các ưu tiên của Việt Nam, nhất là phát triển kinh tế tư nhân, để đóng góp kinh nghiệm và huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành WEF, tại cuộc trao đổi. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Lãnh đạo WEF đánh giá cao tầm nhìn phát triển dài hạn của Việt Nam, nhất là định hướng tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân. Đây cũng là những ưu tiên được Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu trong hai năm liên tiếp.

WEF khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong khuôn khổ APEC 2027, đồng thời đề xuất thiết lập cơ chế hợp tác tiếp nối nhằm nâng tầm quan hệ hai bên. Theo đại diện WEF, cơ chế này có thể tạo dấu ấn về sự tham gia, hợp tác của khu vực kinh tế tư nhân quốc tế nhân dịp Hội nghị cấp cao APEC 2027. Lãnh đạo WEF cũng bày tỏ mong muốn lãnh đạo cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên WEF tại Davos vào tháng 1-2027. Phía Việt Nam cho biết sẽ sớm phản hồi lời mời.

Đánh giá cao các đề xuất của WEF, Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối nguồn lực trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều thách thức. Các diễn đàn hợp tác quốc tế cần góp phần chuyển hóa nội dung trao đổi thành kết quả thực tế, phục vụ phát triển kinh tế từng quốc gia và đóng góp cho sự phát triển chung của khu vực.

Đại diện WEF khẳng định tổ chức coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, cam kết tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai bên lên bước phát triển mới.