Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Unitel tiên phong phát triển kinh tế số, công nghệ mới tại Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Chinhphu.vn, sáng 9/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Công ty Star Telecom (Unitel), liên doanh của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tại Lào.

Unitel được thành lập trên cơ sở liên doanh giữa Viettel và Lao Asia Telecom (LAT) từ tháng 2/2008, chính thức khai trương mạng di động tại Lào vào tháng 10/2009.

Sau 17 năm hoạt động, Unitel đã trở thành nhà mạng viễn thông lớn nhất tại Lào, với 3,6 triệu thuê bao di động, chiếm 57% thị phần; 170.000 thuê bao Internet cố định băng rộng, chiếm 60% thị phần. Dịch vụ ví điện tử Umoney đạt 900.000 thuê bao, chiếm 60% thị phần.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thăm, làm việc với Công ty Star Telecom (Unitel) - dự án đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tại Lào - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Doanh nghiệp hiện sở hữu hơn 5.600 trạm phát sóng, trên 43.000 km cáp quang, phủ sóng tới 100% quận, huyện của Lào. Mạng 4G phủ tới 90% dân số và Unitel là nhà mạng đầu tiên triển khai 5G tại toàn bộ 18 tỉnh, thành phố của Lào.

Năm 2025, Unitel đạt doanh thu 154,6 triệu USD, lợi nhuận 44,3 triệu USD. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu đạt 142,1 triệu USD, lợi nhuận đạt 39,2 triệu USD và đóng góp ngân sách Lào 30,8 triệu USD.

Lũy kế từ khi hoạt động, doanh thu của Unitel đạt hơn 2,55 tỷ USD, lợi nhuận 931,5 triệu USD và đóng góp ngân sách Lào gần 655 triệu USD.

Bên cạnh hoạt động viễn thông, Unitel đang mở rộng sang các dịch vụ công nghệ số, tài chính số, logistics và chuyển phát, đồng thời tham gia xây dựng các nền tảng phục vụ Chính phủ, doanh nghiệp và người dân Lào.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá Unitel là doanh nghiệp hàng đầu của Lào, đồng thời là biểu tượng tiêu biểu cho quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Thủ tướng ghi nhận những đóng góp của Unitel đối với phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số và nâng cao đời sống người dân Lào; đánh giá đây là một trong những mô hình đầu tư ra nước ngoài thành công của Viettel.

Định hướng phát triển trong giai đoạn tới, Thủ tướng yêu cầu Unitel tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững, tuyệt đối tuân thủ pháp luật Lào, đồng thời đóng góp ngày càng nhiều hơn cho ngân sách và nền kinh tế nước sở tại.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh Unitel phải tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, trở thành đối tác công nghệ tin cậy của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp Lào.

Doanh nghiệp cần tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số của Lào; không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn đồng hành cùng Chính phủ Lào giải quyết những vấn đề lớn bằng công nghệ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thủ tướng cũng yêu cầu Unitel đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đi đầu trong các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, điện toán đám mây, tài chính số, thương mại số, logistics số và các nền tảng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, Unitel cần đặc biệt chú trọng đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, tạo điều kiện để cán bộ người Lào làm chủ công nghệ, năng lực quản trị và từng bước đảm nhận các vị trí quan trọng trong doanh nghiệp.

Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, hỗ trợ giáo dục, y tế, người nghèo, vùng sâu, vùng xa và các nhóm dân cư còn gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ.

Thủ tướng tin tưởng Unitel sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, phấn đấu trở thành doanh nghiệp số hàng đầu tại Lào, là hình mẫu tiêu biểu về hiệu quả hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Viettel Tào Đức Thắng cho biết dù thị trường viễn thông Lào tương đối bão hòa, Unitel vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, thuộc nhóm thị trường tăng trưởng mạnh nhất của Viettel. Doanh thu quý III và 9 tháng đầu năm 2026 tăng khoảng 30%.

Lãnh đạo Viettel khẳng định thành công của Unitel không chỉ được đánh giá qua hiệu quả kinh doanh mà còn ở những đóng góp đối với sự phát triển của đất nước, nhân dân Lào và quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Viettel cam kết tiếp thu đầy đủ các chỉ đạo của Thủ tướng, tiếp tục phát triển Unitel trở thành biểu tượng hợp tác kinh tế thành công giữa hai nước.