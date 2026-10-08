Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh của Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 8-9/10/2026.

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành kính đặt vòng hoa, tưởng niệm những người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào đã anh dũng ngã xuống trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh tại Thủ đô Vientiane là công trình lịch sử – văn hóa biểu tượng, nơi khắc ghi công lao của các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh cho nền độc lập và tự do của đất nước Lào. Đây cũng là điểm đến quan trọng trong các nghi thức ngoại giao chính thức của các đoàn đại biểu cấp cao quốc tế khi tới thăm đất nước Lào.

Hoạt động dâng hoa tưởng niệm của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thể hiện truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn" cũng như tình cảm thủy chung, gắn bó bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào.

Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành mối quan hệ kiểu mẫu, chân thành, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế. Mối quan hệ đó được tăng cường, phát triển, ngày càng bền chặt và gắn kết chiến lược sâu rộng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tưởng niệm những người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào đã anh dũng ngã xuống trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trên nền tảng quan hệ chính trị vững chắc và tin cậy cao, trong năm 2026, hai bên đã trao đổi hơn 100 đoàn, trong đó có 13 đoàn cấp cao. Đặc biệt, lần đầu tiên các đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội tham gia Đoàn Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Lào (2/2026).

Chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp tục phản ánh sự coi trọng đặc biệt mà lãnh đạo hai nước dành cho nhau, cũng như tiếp tục khẳng định Việt Nam và Lào luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước.