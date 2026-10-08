Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Đài liệt sỹ vô danh Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài liệt sỹ vô danh Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài liệt sỹ vô danh Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài liệt sỹ vô danh Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài liệt sỹ vô danh Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài liệt sỹ vô danh Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài liệt sỹ vô danh Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài liệt sỹ vô danh Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài liệt sỹ vô danh Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài liệt sỹ vô danh Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)