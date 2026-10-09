Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Đài Độc lập - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trong không khí trang nghiêm, tại Đài Độc lập - công trình kiến trúc kỷ niệm ngày độc lập của Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kính cẩn nghiêng mình, dành phút tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ Campuchia đã hy sinh vì nền độc lập của Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dành phút tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ Campuchia đã hy sinh vì nền độc lập của Campuchia - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đài Độc lập được xây dựng nhằm đánh dấu sự kiện Campuchia giành lại nền độc lập, thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp vào ngày 9/11/1953, đồng thời tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập và tự do của dân tộc Campuchia. Đây cũng là nơi thường diễn ra các đại lễ quốc gia của Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc trước những công lao to lớn của cố Quốc vương đối với đất nước Campuchia cũng như sự tri ân những đóng góp vô giá của cố Quốc vương cho tình hữu nghị gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với công lao to lớn của cố Quốc vương Norodom Sihanouk - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Công trình được xây dựng để tưởng nhớ cố Quốc vương Norodom Sihanouk (1922-2012). Cố Quốc vương Norodom Sihanouk là một người bạn lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam dâng hương, hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam cũng đã đến dâng hương, hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam. Công trình được xây dựng vào cuối thập niên 1980 để ghi nhớ sự hy sinh xương máu của các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam đã sang giúp đỡ quân và dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, hồi sinh đất nước Chùa Tháp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tại Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nằm ngay gần Đài Độc lập và Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Đài Hữu nghị Campuchia – Việt Nam là công trình kiến trúc biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia, tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, sự tương trợ chí tình chí nghĩa và là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay không ngừng vun đắp cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.