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Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk

Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Campuchia, chiều 9/10/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh.

Báo Tin Tức TTXVN
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Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Dương Giang /TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Dương Giang /TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Dương Giang /TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Dương Giang /TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài Độc lập ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài Độc lập ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài Độc lập ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài Độc lập ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thu-tuong-le-minh-hung-dat-hoa-tai-dai-tuong-niem-co-quoc-vuong-campuchia-norodom-sihanouk-post1392806.html