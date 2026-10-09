Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Dương Giang /TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Dương Giang /TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài Độc lập ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt hoa tại Đài Độc lập ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN