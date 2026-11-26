Sáng 26/11, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp - Ảnh: CP

Phát biểu chỉ đạo,Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý dự thảo Đề cương Đề án cần bám sát chủ trương, đường lối của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về huy động và sử dụng nguồn lực cho phát triển.

Về phạm vi, Đề án sẽ tập trung đánh giá 9 nhóm nguồn lực. Trong đó, có 4 nguồn lực theo Nghị quyết số 39-NQ/TW: Nguồn nhân lực; nguồn lực tài nguyên thiên nhiên; nguồn lực cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội; nguồn tài lực.

Ba nhóm nguồn lực mới, tạo đột phá cho phát triển theo Kết luận số 115-KL/TW ngày 16/1/2025 của Bộ Chính trị, gồm: Nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nguồn lực văn hóa, lịch sử, truyền thống, cảnh quan thiên nhiên, vị trí địa chiến lược của quốc gia; nguồn lực thương hiệu quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp - Ảnh: CP

Hai nhóm nguồn lực mới theo tinh thần kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, gồm: Nguồn lực thể chế và không gian phát triển.

Đối với nội dung đánh giá các nguồn lực phát triển đất nước, Thủ tướng nhấn mạnh, phải nhận diện rất rõ, đánh giá đúng, đủ, khách quan, sát thực tiễn các nguồn lực phát triển của đất nước, bảo đảm không trùng lặp, không bỏ sót; phải có cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì và cơ quan phối hợp với từng nguồn lực.

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: CP

Về các nguồn lực truyền thống, Thủ tướng đơn cử nguyên vật liệu xây dựng là tài nguyên của đất nước nhưng trước đây địa phương giao hết cho doanh nghiệp. Đến khi thực hiện các dự án của Nhà nước, chi phí nguyên vật liệu lại rất cao. Điều này rất vô lý.

Đây là một ví dụ về việc sử dụng nguồn lực chưa hiệu quả, đòi hỏi phải rà soát, thay đổi các quy định của pháp luật. Vừa qua, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành đánh giá lại nguồn tài nguyên này để phân bổ hiệu quả, với chi phí hợp lý.

Đối với việc đề xuất các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng yêu cầu phải xuất phát từ kết quả tổng kết, đánh giá thực trạng, những điểm nghẽn đã được nhận diện và yêu cầu của giai đoạn phát triển mới; đặc biệt phải bám sát tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó quán triệt tư duy chuyển mạnh từ "huy động nguồn lực" sang "quản trị nguồn lực quốc gia".

Các đại biểu dự phiên họp - Ảnh: CP

Đồng thời, phải xác định cụ thể những điểm nghẽn để tháo gỡ, những nguồn lực có thể phát huy được ngay, những nguồn lực nào phải khơi thông để sử dụng; đề ra giải pháp, có quy hoạch, kế hoạch, lộ trình để huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực truyền thống và tiếp cận các nguồn lực mới; xây dựng các chỉ tiêu định lượng với các nguồn lực có thể lượng hóa.

Phân bổ nguồn lực theo hiệu quả, năng suất, sức lan tỏa và kết quả đầu ra, cuối cùng là góp phần đổi mới mô hình phát triển đất nước, tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng lưu ý Bộ Tài chính - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, các ban, bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Đề án, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các đề án khác, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Thủ tướng yêu cầu trong quá trình triển khai, Bộ Tài chính chủ động tổ chức nghiên cứu, khảo sát, hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học để làm rõ những vấn đề cần nghiên cứu sâu và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.