Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Hun Manet dùng bữa sáng và làm việc

Sáng 10/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet gặp gỡ tại buổi ăn sáng và làm việc trong khuôn khổ các hoạt động của chuyến thăm chính thức hai ngày của Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Trước đó, trong cuộc hội đàm chiều 9/10 giữa Thủ tướng hai nước, Thủ tướng Hun Manet nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Campuchia lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam; nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.

Vui mừng đến thăm đất nước Campuchia tươi đẹp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chân thành cảm ơn Thủ tướng Hun Manet, Chính phủ và nhân dân Vương quốc Campuchia đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam - Campuchia được vun đắp bằng sự hy sinh, cống hiến của nhiều thế hệ, là tài sản vô giá của hai nước, đồng thời có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và sẽ cùng Campuchia gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc.

Tiếp tục chương trình thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng 10/10, tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó thủ tướng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia Hun Many.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ láng giềng Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp, trong đó các thế hệ thanh niên hai nước luôn là lực lượng quan trọng góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị và gắn bó giữa hai dân tộc. Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia do Phó Thủ tướng Hun Many làm Chủ tịch, đã và đang tập hợp được đông đảo lực lượng thanh niên Campuchia trên cả nước, tạo thành sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển đất nước Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác, giao lưu thanh niên, ký kết các thỏa thuận hợp tác để mở ra các cơ hội hợp tác mới cho Hội Liên hiệp Thanh niên hai nước, vì sự phát triển của thanh niên mỗi nước và đóng góp chung vào sự phát triển của Việt Nam và Campuchia.

Cũng trong sáng 10/10, nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến chào Quốc vương Norodom Sihamoni tại Thủ đô Phnom Penh.

Nhân dịp Lễ Pchum Ben, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo và nhân dân đất nước Chùa Tháp; tin tưởng dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu, Vương quốc Campuchia tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng, thực hiện thắng lợi "Chiến lược Ngũ giác" giai đoạn 1, xây dựng đất nước phát triển phồn vinh.

Cùng ngày, tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến thăm Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk.

Là hai nước láng giềng gần gũi với nhiều điểm tương đồng, Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 24/6/1967. Tình cảm hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia láng giềng được hun đúc, kết tinh từ những năm tháng cùng nhau đấu tranh giành độc lập dân tộc, cho đến giai đoạn hồi sinh, tái thiết đất nước. Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp là niềm tự hào, tài sản chung quý báu của hai dân tộc, đã và đang được các thế hệ lãnh đạo cùng người dân hai nước giữ gìn, trân trọng, nâng niu, phát triển và nỗ lực trao truyền trọn vẹn cho các thế hệ mai sau.

Hoàng Hà