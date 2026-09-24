Thủ tướng Lê Minh Hưng: Công tác cán bộ của Hải Phòng có đổi mới căn bản

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 222 của Bộ Chính trị nhấn mạnh như trên khi chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, sáng 24/9.

Theo Thủ tướng, đợt kiểm tra lần 3 với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tập trung vào một số nội dung quan trọng, trong đó công tác cán bộ là then chốt của then chốt, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo có vai trò đột phá, là một động lực mới để thúc đẩy tăng trưởng, tăng năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển đất nước.

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn

Công tác cán bộ có những đổi mới khá cơ bản

Đánh giá kết quả đạt được, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Thành ủy Hải Phòng đã có những đổi mới khá cơ bản.

Đội ngũ cán bộ đã có sự phát triển, đảm bảo chất lượng, có tư duy đổi mới, trình độ kiến thức và năng lực lãnh đạo điều hành ngày càng tiến bộ và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Thành phố trong từng bước phát triển. Một số cán bộ cơ sở đã và đang được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Thành ủy cũng đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Kinh tế Hải Phòng tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hai con số; dự kiến kết quả 9 tháng tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 162,2 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7% và đạt khoảng 83% so với dự toán.

Về tập trung mở rộng không gian và tạo động lực tăng trưởng mới, Thành phố đã hình thành thêm các nền tảng phát triển quan trọng như Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng, Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía nam, Khu thương mại tự do. Trong 9 tháng đã có 6 khu công nghiệp được thành lập, chấp thuận chủ trương đầu tư; 9 khu công nghiệp khởi công. Đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 91/151 dự án. Nhà ở xã hội đã hoàn thành trên 2.400 căn, vượt kế hoạch.

Theo Thủ tướng, đây là những yếu tố rất căn bản tạo điều kiện cho Hải Phòng tiếp tục phát triển mạnh, bứt phá trong thời gian tới; chuyển nhanh từ chuẩn bị đầu tư sang hình thành các năng lực sản xuất và dịch vụ mới.

Về chuyển đổi số, Thành phố Hải Phòng đã ban hành chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, chương trình đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn, kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; từng bước xây dựng hạ tầng 5G, dữ liệu dùng chung và cơ chế phân tích dữ liệu phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành.

Tổ chức bộ máy hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp vận hành cơ bản ổn định, dần đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả. Các cấp chính quyền cũng đã tích cực, chủ động nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ được giao. Các dịch vụ công, các thủ tục hành chính ngày càng được cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, an sinh xã hội tiếp tục được cải thiện, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cũng được giữ vững.

Phải xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tiếp tục phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế và thành quả đạt được trên tinh thần năng động, sáng tạo, tiên phong; tập trung quyết liệt để khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế thông qua các nhóm nhiệm vụ, giải pháp khả thi.

Trước hết, Thành ủy Hải Phòng cũng như các cấp ủy trực thuộc Trung ương phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, căn bản công tác quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, các chủ trương, đường lối của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, phải có chương trình hành động rất cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng về các cơ quan chủ trì, nội dung phải thực hiện và thời gian phải hoàn thành, có kiểm đếm và đánh giá kết quả thường xuyên gắn với kiểm tra, giám sát.

Về công tác cán bộ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tập trung rà soát khắc phục ngay những hạn chế, bất cập, ưu tiên tại các xã, phường, đánh giá từng địa bàn cụ thể để bố trí, đào tạo, luân chuyển cán bộ, đặc biệt chú trọng chất lượng người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở, với yêu cầu phải nắm chắc địa bàn, gần dân, xử lý nhanh công việc và thành thạo môi trường số. Các lĩnh vực then chốt như quy hoạch, giao thông, môi trường, khoa học - công nghệ, tài chính, pháp luật, văn hóa, quản trị đô thị, giáo dục, y tế, an toàn thực phẩm phải có cán bộ đủ năng lực thực thi công vụ.

Cùng với đó, tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, cụ thể hóa các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ gắn với vị trí việc làm và khung năng lực; các tiêu chuẩn vị trí việc làm phải được cụ thể hóa thành năng lực, kết quả cuối cùng ở từng vị trí, nhất là khả năng đột phá, sáng tạo, đề xuất xử lý những vấn đề phát sinh, việc mới, việc khó. Kết quả đánh giá phải chính xác và phản ánh đúng năng lực, chất lượng cán bộ; và phải được sử dụng trong quy hoạch, đào tạo, điều động, bổ nhiệm và sàng lọc.

"Phải xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá; nếu đánh giá một cách thực chất, chính xác thì sẽ bố trí, sắp xếp cán bộ đúng, sử dụng đúng và phát huy hiệu quả. Đồng thời, kết quả của cá nhân phải gắn với kết quả của cơ quan, đơn vị; không thể có chuyện cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà công việc của cơ quan lại không đáp ứng được yêu cầu", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng cho rằng lương, chế độ chính sách với cán bộ không thể cào bằng, kể cả phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp đặc thù cũng phải đánh giá dựa trên kết quả cuối cùng; đây là vấn đề cần lưu ý trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chế độ, chính sách.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên và chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường làm tốt công tác kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gương mẫu, liêm chính, có tinh thần phục vụ nhân dân và kịp thời thay thế cán bộ yếu kém về năng lực và tăng cường mạnh mẽ trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy tổ chức đảng.

Về nội dung liên quan phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng đề nghị tập trung triển khai có hiệu quả thực chất Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, phải có sản phẩm, có địa chỉ ứng dụng và có giá trị kinh tế; hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ Trung ương giao; ưu tiên ngân sách cho lĩnh vực này.

Lựa chọn các bài toán chiến lược của Hải Phòng để đặt hàng nghiên cứu và thương mại hóa, gắn kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và các viện và trường nghiên cứu; tiếp tục làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ để hoàn thiện các yêu cầu về sản phẩm và công nghệ chiến lược.

Phát triển hạ tầng số 5G, chính quyền số và dữ liệu dùng chung; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông về đầu tư, đất đai, thuế, hải quan, lao động, tín dụng, môi trường, giáo dục, y tế; quan tâm chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Khẩn trương hoàn thành quy hoạch chung Thành phố

Bên cạnh các nội dung theo chương trình kiểm tra, giám sát, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tập trung chỉ đạo một số nội dung trong những tháng cuối năm để phấn đấu cao nhất đạt mục tiêu đã đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng.

Theo đó, tiếp tục chỉ đạo thường xuyên rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn, các dự án trọng điểm, hoạt động của doanh nghiệp để kịp thời có những giải pháp, xử lý ngay các vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Thủ tướng đề nghị Hải Phòng nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật để áp dụng, đặc biệt các nội dung trong các luật đã và chuẩn bị trình Quốc hội như Luật Phát triển đô thị, Luật Đầu tư, Luật Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Thủ tướng đề nghị Thành phố quan tâm tập trung phát triển công nghiệp, nhất là các nhóm điện tử, ô tô, cơ khí, kim loại, đóng tàu, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao. Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm, tập trung cho các dự án mở rộng công suất, các dự án sắp vận hành. Đẩy nhanh hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phát triển các khu công nghiệp sinh thái. Thu hút chọn lọc các nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với định hướng phát triển, chuyển giao công nghệ và gắn kết với doanh nghiệp trong nước.

Tiếp tục phát huy lợi thế thành phố cảng, phát triển cảng biển xanh, thông minh, trung tâm logistics quốc tế, tăng cường liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực kết nối logistics, cùng với hạ tầng hàng không, đường sắt, đường bộ.

Thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế, nhất là phát triển các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Có kế hoạch xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài còn lại; đưa nhanh các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp vào sử dụng chuyển đổi công năng, đấu giá hoặc khai thác theo quy định. Quan tâm xử lý thiếu hụt lao động bằng cơ chế thu hút nhân lực, liên kết đào tạo. Đẩy nhanh việc thực hiện nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp. Phấn đấu khẩn trương hoàn thành quy hoạch chung Thành phố. Triển khai các nhiệm vụ về y tế, văn hóa, giáo dục theo các nghị quyết của Bộ Chính trị.

Về các đề xuất, kiến nghị đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành tập trung chỉ đạo xử lý trong tổng thể chung hoàn thiện các quy định của pháp luật. Sau Hội nghị, Đoàn sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, kết luận.