Thủ tướng Lê Minh Hưng: Cộng đồng người Việt tại Lào cần đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, đại diện các hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thủ đô Vientiane - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Chinhphu.vn, sáng 9/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam, đại diện các hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thủ đô Vientiane.

Báo cáo tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cho biết cộng đồng người Việt tại Lào hiện có khoảng 100.000 người, sinh sống và làm việc tại cả 18 tỉnh, thành của Lào. Bà con cơ bản có cuộc sống ổn định, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tích cực đóng góp vào đời sống kinh tế - xã hội nước sở tại và luôn hướng về quê hương.

Đại diện các hội đoàn và doanh nghiệp Việt Nam tại Lào khẳng định cộng đồng người Việt tiếp tục gìn giữ bản sắc văn hóa, tiếng Việt, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống dân tộc, đồng thời phát huy vai trò cầu nối trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Thủ tướng tặng quà cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Bà con cũng bày tỏ kỳ vọng những chủ trương mới của Đảng, Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để cộng đồng ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và đóng góp cho đất nước.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Lào đối với sự phát triển của hai nước, đặc biệt là vai trò của các doanh nhân, hội đoàn trong đầu tư, kinh doanh, tạo việc làm và gắn kết cộng đồng.

Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Lào không chỉ được vun đắp ở cấp lãnh đạo mà còn phải được nuôi dưỡng từ nhân dân, từ cơ sở và sự gắn bó chặt chẽ, hiệu quả giữa cộng đồng, người dân, doanh nghiệp hai nước.

Theo Thủ tướng, mỗi người Việt Nam tại Lào, thông qua những việc làm cụ thể, vừa có thể đóng góp cho quê hương, vừa góp phần xây dựng đất nước Lào, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Thông tin về kết quả chuyến thăm, Thủ tướng cho biết đây là dịp quan trọng nhằm tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước, tạo động lực mới cho hợp tác song phương, trong đó có các dự án lớn mang tầm chiến lược.

Thủ tướng đã thông tin về Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Nghị quyết xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc mà còn là nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Thủ tướng và cán bộ, nhân viên các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, đại diện các hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thủ đô Vientiane - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo đó, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài cần chuyển mạnh từ vận động, tập hợp và chăm lo sang đồng hành, kiến tạo và phát huy nguồn lực; tạo môi trường thuận lợi để trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Nhấn mạnh Lào đang trong giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ với nhiều cơ hội phát triển, Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nhân, kiều bào Việt Nam tiếp tục năng động, sáng tạo, chủ động mở rộng quy mô đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế.

Thủ tướng đồng thời mong muốn cộng đồng người Việt tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hội nhập sâu rộng, tuân thủ pháp luật nước sở tại; quan tâm giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống dân tộc và quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Các hội đoàn cần đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường gắn kết cộng đồng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào. Thế hệ trẻ cần tích cực học tập, làm chủ khoa học - công nghệ và ngoại ngữ, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của bà con, Thủ tướng cho biết sẽ đề nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào tiếp tục làm tốt công tác hỗ trợ kiều bào, giữ gìn bản sắc văn hóa, giảng dạy tiếng Việt; tăng cường kết nối chuyên gia, trí thức, doanh nhân và thúc đẩy hợp tác đầu tư, giáo dục, khoa học - công nghệ, giao lưu nhân dân.

Thủ tướng tin tưởng cộng đồng người Việt tại Lào sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực vào sự phát triển của hai nước, vun đắp quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược” Việt Nam - Lào.