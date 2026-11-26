Ngày 26-11, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng nghị quyết thay thế Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15-1-2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế (Ban Chỉ đạo), chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đề án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi các thành viên Ban Chỉ đạo và tổ biên tập, các bộ phận giúp việc tập trung trí tuệ, thời gian, làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm để sớm trình Bộ Chính trị dự thảo nghị quyết.

Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng nghị quyết thay thế Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15-1-2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng nêu rõ, Ban Chỉ đạo cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nhóm nhiệm vụ lớn, đặc biệt là huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư toàn xã hội có quy mô rất lớn; phát huy tối đa các nguồn lực khác (thể chế, nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, lịch sử…).

Theo Thủ tướng, để tăng trưởng nhanh, bền vững, không thể chỉ dựa vào các động lực truyền thống mà phải tiến hành những bước đi mạnh mẽ để đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng quản trị, điều hành, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Cơ bản thống nhất với bố cục, nội dung của dự thảo đề cương, Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý cần bám sát chủ trương, đường lối của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về huy động và sử dụng nguồn lực cho phát triển.

Về phạm vi, đề án sẽ tập trung đánh giá 9 nhóm nguồn lực. Trong đó, có 4 nguồn lực theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, gồm nguồn nhân lực; nguồn lực tài nguyên thiên nhiên; nguồn lực cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội; nguồn tài lực. 3 nhóm nguồn lực mới, tạo đột phá cho phát triển theo Kết luận số 115-KL/TW ngày 16-1-2025 của Bộ Chính trị (về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW), gồm: nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nguồn lực văn hóa, lịch sử, truyền thống, cảnh quan thiên nhiên, vị trí địa chiến lược của quốc gia; nguồn lực thương hiệu quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam. 2 nhóm nguồn lực mới theo tinh thần kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, gồm: nguồn lực thể chế và không gian phát triển.

Đối với nội dung đánh giá các nguồn lực phát triển đất nước, Thủ tướng nhấn mạnh, phải nhận diện rất rõ, đánh giá đúng, đủ, khách quan, sát thực tiễn các nguồn lực phát triển của đất nước, bảo đảm không trùng lặp, không bỏ sót; phải có cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì và cơ quan phối hợp với từng nguồn lực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đối với việc đề xuất các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng yêu cầu phải bám sát tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó quán triệt tư duy chuyển mạnh từ "huy động nguồn lực" sang "quản trị nguồn lực quốc gia".

Đồng thời, phải xác định cụ thể những điểm nghẽn để tháo gỡ, những nguồn lực có thể phát huy được ngay, những nguồn lực nào phải khơi thông để sử dụng; đề ra giải pháp, có quy hoạch, kế hoạch, lộ trình để huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực truyền thống và tiếp cận các nguồn lực mới; xây dựng các chỉ tiêu định lượng với các nguồn lực có thể lượng hóa.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì và phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng cũng nêu rõ, phân bổ nguồn lực theo hiệu quả, năng suất, sức lan tỏa và kết quả đầu ra, cuối cùng là góp phần đổi mới mô hình phát triển đất nước, tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng lưu ý Bộ Tài chính - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo - trong quá trình triển khai cần chủ động tổ chức nghiên cứu, khảo sát, hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học để làm rõ những vấn đề cần nghiên cứu sâu và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện dự thảo nghị quyết...