Thủ tướng Lê Minh Hưng: Chuyển cam kết hợp tác thành kết quả thực chất

Phát biểu tại Phiên khai mạc và toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”, vào sáng 28/10 tại TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ, tăng cường hợp tác quốc tế và chủ động kiến tạo những động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

Thế giới đang trải qua những biến chuyển sâu sắc. Cạnh tranh chiến lược gia tăng, xung đột diễn biến phức tạp, kéo theo xu hướng phân mảnh kinh tế và tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, mô hình phát triển toàn cầu.

Trong bối cảnh ấy, nâng cao năng lực tự chủ và tăng cường hợp tác quốc tế là hai yêu cầu gắn kết chặt chẽ. Không quốc gia nào có thể phát triển nhanh, bền vững nếu đứng riêng lẻ; cũng không thách thức toàn cầu nào có thể được giải quyết hiệu quả chỉ bằng những nỗ lực đơn phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, thế giới cần củng cố lòng tin, đề cao chủ nghĩa đa phương, tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và lợi ích chính đáng của mỗi quốc gia. Đặc biệt, hợp tác không chỉ dừng ở tuyên bố hay cam kết mà phải chuyển hóa thành cơ chế thực chất, dự án khả thi và kết quả cụ thể, có thể đo lường.

Đề cập tình hình Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, trong 9 tháng của năm 2026, kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

GDP tăng 9,01%, cao nhất kể từ năm 2011. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đến thời điểm diễn đàn đạt trên 987 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ, dự kiến cả năm vượt 1.100 tỷ USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%; vốn thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%.

Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026 của Việt Nam xếp thứ 43 trong 139 nền kinh tế. Việt Nam cũng chính thức gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình cao từ tháng 7/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Phiên khai mạc và toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

Những kết quả này tạo nền tảng để Việt Nam thực hiện mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Giai đoạn 2026-2030, Việt Nam phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% mỗi năm trở lên, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Việt Nam xác định đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Tăng trưởng cao phải đi đôi với năng suất cao hơn; thu hút đầu tư nước ngoài phải gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước; hội nhập sâu rộng phải đi cùng tăng cường sức chống chịu và khả năng tự chủ của nền kinh tế. Việt Nam không chỉ mong muốn trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư, công nghệ mới mà còn quyết tâm trở thành đối tác tin cậy, mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu và trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo.

“Chúng tôi mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ đầu tư tại Việt Nam, mà đầu tư cùng Việt Nam; không chỉ sản xuất tại Việt Nam, mà còn cùng nghiên cứu và phát triển (R&D), thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kiến tạo những chuỗi giá trị mới có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Toàn cảnh phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

Để phát huy tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 4 nội dung trọng tâm nhằm kết nối nguồn lực quốc tế với yêu cầu phát triển của Việt Nam. Cụ thể:

Thứ nhất, thúc đẩy thiết lập quan hệ đối tác cùng sáng tạo giữa tập đoàn quốc tế với địa phương và doanh nghiệp Việt Nam. Việt Nam không chỉ hướng tới vai trò cứ điểm sản xuất mà cần trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển, đặc biệt trong những ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và vật liệu mới.

Thứ hai, tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) cùng các đối tác đồng hành trong chương trình bồi dưỡng, đào tạo tài năng số và nhân lực khoa học, công nghệ mũi nhọn, giúp doanh nghiệp, người lao động Việt Nam nâng cao năng lực tiếp nhận, ứng dụng và làm chủ công nghệ.

Thứ ba, nghiên cứu xây dựng cơ chế thử nghiệm cho công nghệ chiến lược. Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các tập đoàn công nghệ thiết lập cơ sở thử nghiệm có kiểm soát, tạo điều kiện đưa công nghệ tiên phong như trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới vào ứng dụng thực tiễn rộng rãi, nhanh chóng, an toàn.

Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác huy động nguồn vốn trung và dài hạn. Theo đó, trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cần trở thành nơi kết nối hiệu quả dòng vốn quốc tế với nhu cầu phát triển hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại cùng Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

Không chỉ đưa ra định hướng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thực hiện, bảo đảm những sáng kiến được chuyển hóa thành chương trình, dự án cụ thể.

Theo đó, đối với mỗi đề xuất khả thi, Chính phủ sẽ chỉ định đầu mối xử lý rõ ràng; mỗi dự án tiềm năng có lộ trình thúc đẩy cụ thể; mỗi vướng mắc chính đáng được xác định rõ cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị kết nối 4 trụ cột của diễn đàn gồm: vai trò siêu đô thị; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới; vai trò khu vực tư nhân thành chương trình hành động thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, kết quả cụ thể.

Trong đó, Chính phủ kiến tạo thể chế, môi trường phát triển; địa phương chủ động tổ chức thực hiện; doanh nghiệp tiên phong đầu tư, đổi mới; giới khoa học cung cấp tri thức, giải pháp; đối tác quốc tế chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp huy động nguồn lực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, tương lai không chỉ thuộc về những quốc gia có nguồn lực lớn nhất hay công nghệ tiên tiến nhất mà còn thuộc về những quốc gia biết kết nối nguồn lực, khơi dậy sáng tạo, hợp tác hiệu quả vì lợi ích chung.

Thông điệp Việt Nam gửi tới cộng đồng quốc tế là sẵn sàng hợp tác, chia sẻ, đổi mới và hành động để cùng tạo ra giá trị, hướng tới tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng, bền vững.